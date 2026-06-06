México monitora áreas com potencial ciclônico e reforça alerta para chuvas intensas

O governo do México acompanha a evolução de duas áreas de baixa pressão com alta probabilidade de desenvolvimento ciclônico na costa sul do Oceano Pacífico. Os sistemas estão aumentando a umidade sobre o território mexicano e contribuindo para a ocorrência de chuvas intensas em diversas regiões do país, informou neste sábado, 6, a Coordenação Nacional de Proteção Civil (CNPC).

Com base nas previsões do Serviço Meteorológico Nacional (SMN), as autoridades recomendaram que a população mantenha medidas de prevenção e acompanhe os alertas oficiais.

Segundo o boletim meteorológico, as chuvas de forte a muito forte intensidade devem persistir ao longo do dia em estados das regiões norte, oeste, centro, leste, sul e sudeste do México.

As precipitações mais severas são esperadas no norte de Oaxaca, na costa de Guerrero, além de áreas do norte, leste e sudeste de Puebla, do norte e centro de Veracruz e do centro e sul de Chiapas.

O SMN informou que as condições são provocadas pela combinação de uma área de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera, sistemas de baixa pressão no interior do país, instabilidade atmosférica e grande volume de umidade transportado para o território mexicano.

Além disso, outro sistema de baixa pressão sobre a Península de Yucatán, associado à umidade proveniente do Mar do Caribe, deve provocar chuvas e pancadas isoladas na região.

Autoridades reforçam ações preventivas

Como medida de prevenção, equipes da Coordenação Nacional de Proteção Civil realizam visitas de monitoramento em comunidades consideradas vulneráveis ao longo da costa de Oaxaca.

As ações incluem a identificação de áreas de risco, a emissão de alertas diretos à população, a preparação de abrigos temporários e a limpeza de sistemas de drenagem, valas e leitos de rios para reduzir o risco de enchentes.

As autoridades também buscam garantir o escoamento adequado da água em regiões suscetíveis a inundações.

Enquanto parte do país enfrenta fortes chuvas, o Serviço Meteorológico Nacional prevê a manutenção de temperaturas elevadas em grande parte do território mexicano.

A onda de calor deve continuar afetando áreas do sudoeste de Chihuahua, noroeste de Durango, centro e sul de Sinaloa, norte e sudoeste de Nayarit e partes do estado de Jalisco.

Também são esperadas temperaturas muito altas em regiões de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Chiapas. Segundo o órgão meteorológico, uma nova onda de calor deve começar a atingir o leste de Sonora.

As autoridades mexicanas estimam a formação de até 36 ciclones nomeados nos oceanos Pacífico e Atlântico durante a temporada de 2026.

Desse total, entre 18 e 21 sistemas podem se desenvolver no Pacífico, enquanto entre 11 e 15 são esperados no Atlântico. Segundo as projeções divulgadas pelo governo no fim de abril, sete desses fenômenos poderão atingir as categorias 3, 4 ou 5 na escala de intensidade de furacões.