Cidade do México bate recorde do Guinness com maior onda humana já realizada fora de um estádio

A Cidade do México quebrou neste sábado, 6, o recorde mundial do Guinness para a maior onda humana realizada fora de um estádio. O evento reuniu dezenas de milhares de pessoas no tradicional Paseo de la Reforma e serviu como uma das principais celebrações da contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho.

Para a tentativa do recorde, as autoridades locais convocaram os participantes com três horas de antecedência. A chamada “Onda Mundial” teve início por volta das 10h30 no horário local (13h30 de Brasília) em uma das avenidas mais emblemáticas da capital mexicana.

“Conseguimos a maior onda do mundo”, comemorou Alejandra Frausto, secretária de Turismo da Cidade do México.

Representantes do Guinness World Records acompanharam a atividade para validar o número de participantes. A contagem oficial será divulgada posteriormente pela organização.

O recorde anterior pertencia a Lisboa, em Portugal, que reuniu mais de 8 mil pessoas em um parque público em 2007. Segundo os organizadores, a mobilização mexicana superou com ampla margem essa marca.

A atmosfera foi marcada pelo clima de celebração e pelo predomínio das cores da seleção mexicana entre os participantes. O México abrirá sua campanha na Copa do Mundo de 2026 em 11 de junho, diante da África do Sul.

Entre os presentes estava Iván Orozco, de 44 anos, que destacou o caráter festivo da iniciativa.

“Há questões sociais importantes acontecendo no México, mas isso também é uma celebração. A Copa acontece a cada quatro anos, e é natural que as pessoas queiram se divertir e participar de um evento global”, afirmou.

Segundo ele, o torneio também representa uma oportunidade para promover a cultura mexicana diante de uma audiência internacional.

“Todos os olhos estarão voltados para México, Estados Unidos e Canadá. Na América Latina, haverá uma atenção especial, e este evento também servirá para valorizar as tradições mexicanas”, disse.

Retorno do Mundial ao país

Muitos participantes compareceram com bandeiras, chapéus típicos e camisas da seleção nacional. Foi o caso de Lupita Mercado, que afirmou estar emocionada com a proximidade do torneio.

“Fico arrepiada ao viver mais uma Copa do Mundo no meu país. Espero que possamos comemorar muitas vitórias aqui no Anjo da Independência”, declarou.

Gustavo Godínez também destacou o ambiente festivo do evento. “A atmosfera está incrível, cheia de bandeiras e pessoas apaixonadas por futebol. Quero fazer parte desse recorde e contribuir para essa celebração”, afirmou.

Segundo ele, a expectativa é ainda maior porque partidas da Copa serão disputadas no Estádio Azteca, um dos palcos mais tradicionais da história do futebol mundial.

Embora já tenha existido uma onda humana com cerca de 157 mil pessoas, o registro anterior ocorreu dentro de um estádio. O feito da Cidade do México tornou-se o maior já realizado em um espaço público aberto.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada por 48 seleções, número recorde na história da competição. O torneio será sediado conjuntamente por México, Estados Unidos e Canadá.

No México, os jogos serão realizados na Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. A capital mexicana receberá a partida de abertura e outras 12 partidas ao longo do torneio.