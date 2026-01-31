BBB 26: entenda as consequências das quatro ligações do Big Fone

Nesta semana, o BBB 26 vive uma dinâmica diferente com o Big Fone. Na noite deste sábado, 31, o telefone vai tocar pela quarta vez, durante o programa ao vivo.

Mas quais são as consequências de cada ligação? Confira a seguir.

Primeiro Big Fone

A primeira chamada aconteceu na noite de quinta-feira, 29. Breno atendeu e recebeu a missão de vetar um participante das três provas da semana - Líder, Anjo e Bate e Volta.

Após ouvir a mensagem, ele escolheu Brígido para ficar fora das disputas.

Segunda ligação

A segunda ligação deu início a uma dinâmica conjunta. Os três participantes que atenderem às chamadas terão que decidir, em consenso, um jogador para ir ao Paredão desta semana.

O primeiro brother a atender essa sequência foi Babu Santana, na manhã de sexta-feira, 30.

"Atenção, preste muita atenção. Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja Líder, dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente", disse a voz.

Terceira chamada

À noite, Marcelo atendeu ao Big Fone e ouviu a seguinte instrução: "Atenção! Preste bem atenção. Pegue agora a pulseira dourada na despensa e coloque no seu braço. Se você for o Líder, entregue a pulseira para outra pessoa".

Último Big Fone

A última ligação acontece na noite deste sábado, 31, durante o programa ao vivo. Desta vez, o público escolhe qual Big Fone vai tocar.

Em seguida, os três participantes que atenderem às chamadas devem chegar a um consenso para definir mais um emparedado da semana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.