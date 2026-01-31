BBB 26: entenda as consequências das quatro ligações do Big Fone

BBB 26: Big Fone toca quatro vezes (Divulgação/Globo)
Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 19h04.
Nesta semana, o BBB 26 vive uma dinâmica diferente com o Big Fone. Na noite deste sábado, 31, o telefone vai tocar pela quarta vez, durante o programa ao vivo.
Mas quais são as consequências de cada ligação? Confira a seguir.
A primeira chamada aconteceu na noite de quinta-feira, 29. Breno atendeu e recebeu a missão de vetar um participante das três provas da semana - Líder, Anjo e Bate e Volta.
Após ouvir a mensagem, ele escolheu Brígido para ficar fora das disputas.Sarah Andrade é vencedora da Prova do Anjo
A segunda ligação deu início a uma dinâmica conjunta. Os três participantes que atenderem às chamadas terão que decidir, em consenso, um jogador para ir ao Paredão desta semana.
O primeiro brother a atender essa sequência foi Babu Santana, na manhã de sexta-feira, 30.
"Atenção, preste muita atenção. Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja Líder, dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente", disse a voz.
À noite, Marcelo atendeu ao Big Fone e ouviu a seguinte instrução: "Atenção! Preste bem atenção. Pegue agora a pulseira dourada na despensa e coloque no seu braço. Se você for o Líder, entregue a pulseira para outra pessoa".Paulo Augusto se pronuncia após saída do BBB 26
A última ligação acontece na noite deste sábado, 31, durante o programa ao vivo. Desta vez, o público escolhe qual Big Fone vai tocar.
Em seguida, os três participantes que atenderem às chamadas devem chegar a um consenso para definir mais um emparedado da semana.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.