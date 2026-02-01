Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Paredão

Edição deste domingo, 2, vai montar o Paredão da semana e brothers disputarão a prova Bate e Volta

BBB 26: Maxiane vai decidir quem vai direto para o voto popular (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 05h00.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição desse domingo deve começar por volta das 22h45.

Formação de Paredão

A edição desse domingo vai formar o terceiro Paredão do programa. Maxiane, a Líder da semana, vai indicar um brother direto para a berlinda, enquanto os dois mais votados da casa também vão para o Paredão. O quarto posto no embate da semana será do escolhido pelos brothers que atenderam o Big Fone.

A Prova Bate e Volta vai livrar um dos três participantes (exceto o mandado pelo Líder) do Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

