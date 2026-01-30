BBB 26: Babu atende o Big Fone. O que acontece agora?

O ator Babu Santana atendeu o Big Fone na manhã desta sexta-feira, 30, no BBB 26. Ele recebeu instruções para retirar uma pulseira prateada na despensa e colocá-la no braço. A mensagem alertava: se ele fosse o Líder da semana, deveria transferir a pulseira para outro participante.

A pulseira prateada indica que Babu será um dos três participantes que decidirão o primeiro brother que irá ao Paredão neste sábado, 31.

Indicação ao paredão será feita em consenso

Além de Babu, outros dois participantes ainda atenderão os próximos Big Fones: um tocará nesta sexta-feira à noite e outro no sábado, ambos ao vivo.

Os três que atenderem às ligações serão chamados ao Confessionário no sábado. Lá, deverão chegar a um consenso e escolher um nome para o Paredão.

O que acontece agora?

A próxima chamada acontece hoje à noite, durante a exibição ao vivo, por meio do Big Fone dourado. A expectativa entre os participantes é alta, já que os efeitos das ligações anteriores impactaram diretamente o jogo.

O último Big Fone da semana vai tocar no sábado, 1º, também ao vivo. O público decidirá qual modelo de telefone será usado.

O primeiro toque

Na quinta-feira, 29, quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno. Breno não participará da decisão de sábado.

Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira

realizada ainda nesta quinta-feira Prova do Anjo: prevista para o fim de semana

prevista para o fim de semana Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.