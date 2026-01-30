Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Babu atende o Big Fone. O que acontece agora?

Veterano atendeu o Big Fone nesta sexta, 30, e participará de decisão importante

Babu: brother atende o Big Fone de sexta-feira, 30 (gshow/Reprodução)

Babu: brother atende o Big Fone de sexta-feira, 30 (gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07h17.

Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 07h19.

O ator Babu Santana atendeu o Big Fone na manhã desta sexta-feira, 30, no BBB 26. Ele recebeu instruções para retirar uma pulseira prateada na despensa e colocá-la no braço. A mensagem alertava: se ele fosse o Líder da semana, deveria transferir a pulseira para outro participante.

A pulseira prateada indica que Babu será um dos três participantes que decidirão o primeiro brother que irá ao Paredão neste sábado, 31.

Indicação ao paredão será feita em consenso

Além de Babu, outros dois participantes ainda atenderão os próximos Big Fones: um tocará nesta sexta-feira à noite e outro no sábado, ambos ao vivo.

Os três que atenderem às ligações serão chamados ao Confessionário no sábado. Lá, deverão chegar a um consenso e escolher um nome para o Paredão

O que acontece agora?

A próxima chamada acontece hoje à noite, durante a exibição ao vivo, por meio do Big Fone dourado. A expectativa entre os participantes é alta, já que os efeitos das ligações anteriores impactaram diretamente o jogo.

O último Big Fone da semana vai tocar no sábado, 1º, também ao vivo. O público decidirá qual modelo de telefone será usado.

O primeiro toque

Na quinta-feira, 29, quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno. Breno não participará da decisão de sábado. 

Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

  • Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira
  • Prova do Anjo: prevista para o fim de semana
  • Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: Babu atende o Big Fone desta manhã; entenda

BBB 26: Babu e Breno atendem o Big Fone; quando tocam os próximos?

Sessão da Tarde: veja qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa

Mais na Exame

Mundo

EUA x Irã: entenda a origem e as principais razões do conflito

Pop

BBB 26: Babu atende o Big Fone desta manhã; entenda

Ciência

Enxaqueca vai além da dor de cabeça; saiba o que provoca as crises

Um conteúdo Bússola

Opinião: neste ano, a IA precisa provar sua utilidade