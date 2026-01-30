BBB 26: Babu atende o Big Fone. O que acontece agora?

Babu: brother atende o Big Fone de sexta-feira, 30 (gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07h17.
Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 07h19.
O ator Babu Santana atendeu o Big Fone na manhã desta sexta-feira, 30, no BBB 26. Ele recebeu instruções para retirar uma pulseira prateada na despensa e colocá-la no braço. A mensagem alertava: se ele fosse o Líder da semana, deveria transferir a pulseira para outro participante.
A pulseira prateada indica que Babu será um dos três participantes que decidirão o primeiro brother que irá ao Paredão neste sábado, 31.
Além de Babu, outros dois participantes ainda atenderão os próximos Big Fones: um tocará nesta sexta-feira à noite e outro no sábado, ambos ao vivo.
Os três que atenderem às ligações serão chamados ao Confessionário no sábado. Lá, deverão chegar a um consenso e escolher um nome para o Paredão.
A próxima chamada acontece hoje à noite, durante a exibição ao vivo, por meio do Big Fone dourado. A expectativa entre os participantes é alta, já que os efeitos das ligações anteriores impactaram diretamente o jogo.
O último Big Fone da semana vai tocar no sábado, 1º, também ao vivo. O público decidirá qual modelo de telefone será usado.
Na quinta-feira, 29, quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno. Breno não participará da decisão de sábado.
Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:
