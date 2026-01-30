BBB 26: Marcelo atendeu ao 2º Big Fone de hoje

BBB 26: Marcelo atendeu telefone dourado na noite dessa sexta-feira (Divulgação/Gshow /Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22h59.
O Big Fone tocou na casa mais vigiada do Brasil durante a edição ao vivo do BBB 26 dessa sexta-feira, 30, e movimentou a semana dos participantes. Quem conseguiu atender ao telefone foi Marcelo.
Junto com Babu Santana e mais um brother que atenderá o Big Fone de sábado, 31, eles terão que indicar, em consenso, alguém para o Paredão.
Na quinta-feira, 29, quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno.
Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:
Ele vetou Brigido.
Na manhã desta sexta-feira, 30, o brother Babu atendeu ao segundo Big Fone da semana. O ator foi o primeiro a atender uma série de três Big Fones que vão dar aos brothers o poder de indicar outro participante para o Paredão.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.