BBB 26: Marcelo atendeu ao 2º Big Fone de hoje

O Big Fone tocou na casa mais vigiada do Brasil durante a edição ao vivo do BBB 26 dessa sexta-feira, 30, e movimentou a semana dos participantes. Quem conseguiu atender ao telefone foi Marcelo.

Junto com Babu Santana e mais um brother que atenderá o Big Fone de sábado, 31, eles terão que indicar, em consenso, alguém para o Paredão.

Primeiro toque

Na quinta-feira, 29, quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno.

Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira

realizada ainda nesta quinta-feira Prova do Anjo: prevista para o fim de semana

prevista para o fim de semana Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado.

Ele vetou Brigido.

Segundo toque

Na manhã desta sexta-feira, 30, o brother Babu atendeu ao segundo Big Fone da semana. O ator foi o primeiro a atender uma série de três Big Fones que vão dar aos brothers o poder de indicar outro participante para o Paredão.

