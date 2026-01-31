BBB 26: que horas toca o Big Fone neste sábado

O 4º Big Fone toca neste sábado, 31, durante o programa ao vivo do BBB 26, que começa às 22h25 (horário de Brasília).

Neste sábado, o público vota para decidir qual dos três telefones iria tocar — o prata, dourado ou rosa. Após a Prova do Anjo ser realizada durante o dia, o Big Fone tocará ao vivo na transmissão noturna.

Dinâmica da semana do Big Fone

Até agora, já atenderam ao Big Fone:

Quinta, 29: Breno

Sexta de manhã, 30, às 7h: Babu Santana

Sexta à noite, 30: Marcelo

Neste sábado, durante o programa ao vivo, após o Big Fone tocar, os três brothers que atenderam às ligações entrarão em consenso no confessionário para escolher e indicar conjuntamente um participante direto ao Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.