Sarah Andrade é vencedora da Prova do Anjo

Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18h45.
Última atualização em 31 de janeiro de 2026 às 18h46.
A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada neste sábado, 31. A vencedora foi Sarah Andrade, que disputou a etapa final com Breno.
A prova foi feita em formato de duelos eliminatórios, com regras que exigiram atenção, agilidade e precisão dos participantes. Sarah Andrade venceu a disputa contra Solange Couto na penúltima rodada e foi para a final com Breno.
Como Anjo da semana, Sarah ganha a possibilidade de imunizar um brother ou sister no próximo Paredão e pode também definir quem recebe o Castigo do Monstro. Além disso, ela escolhe se prefere ver um vídeo da família ou dar uma imunidade extra para outro participante.
Chaiany foi escolhida por Jonas Sulzbach, o vencedor da Prova do Anjo, para cumprir o Castigo do Monstro Enrolação. A dinâmica obriga a participante a enrolar linhas em novelos conforme a música do Monstro tocar, organizando-as por cores e respeitando um tempo limite. Caso não conclua a tarefa no tempo estipulado, ela deve permanecer no espaço reservado até a rodada seguinte ser concluída, tornando a consequência um desafio físico e mental dentro da casa.
Participaram do desafio:
Em cada duelo, dois brothers competiram simultaneamente em pistas idênticas, chamadas de Pista A e Pista B. O objetivo é encontrar três ingredientes — malte, lúpulo e água — escondidos em barris espalhados pelo espaço da prova.
Cada participante deveria:
Venceu o duelo quem apertou o botão primeiro, desde que todas as regras fossem respeitadas.
A prova exigiu atenção aos detalhes. O brother foi eliminado automaticamente quando:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
NoGloboplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.