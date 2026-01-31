Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sarah Andrade é vencedora da Prova do Anjo

A prova foi feita em formato de duelos eliminatórios, com regras que exigiram atenção, agilidade e precisão dos participantes

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18h45.

Última atualização em 31 de janeiro de 2026 às 18h46.

A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada neste sábado, 31. A vencedora foi Sarah Andrade, que disputou a etapa final com Breno.

A prova foi feita em formato de duelos eliminatórios, com regras que exigiram atenção, agilidade e precisão dos participantes. Sarah Andrade venceu a disputa contra Solange Couto na penúltima rodada e foi para a final com Breno. 

Como Anjo da semana, Sarah ganha a possibilidade de imunizar um brother ou sister no próximo Paredão e pode também definir quem recebe o Castigo do Monstro. Além disso, ela escolhe se prefere ver um vídeo da família ou dar uma imunidade extra para outro participante.

Castigo do Monstro

Chaiany foi escolhida por Jonas Sulzbach, o vencedor da Prova do Anjo, para cumprir o Castigo do Monstro Enrolação. A dinâmica obriga a participante a enrolar linhas em novelos conforme a música do Monstro tocar, organizando-as por cores e respeitando um tempo limite. Caso não conclua a tarefa no tempo estipulado, ela deve permanecer no espaço reservado até a rodada seguinte ser concluída, tornando a consequência um desafio físico e mental dentro da casa.

Participaram do desafio:

  • Marcelo x Breno
  • Jonas Sulzbach x Gabriela
  • Sarah Andrade x Jordana
  • Ana Paula Renault x Solange Couto

Como funcionou a Prova do Anjo

Em cada duelo, dois brothers competiram simultaneamente em pistas idênticas, chamadas de Pista A e Pista B. O objetivo é encontrar três ingredientes — malte, lúpulo e água — escondidos em barris espalhados pelo espaço da prova.

Cada participante deveria:

  • localizar os três ingredientes
  • colocar cada um no recipiente correto
  • apertar o botão para finalizar

Venceu o duelo quem apertou o botão primeiro, desde que todas as regras fossem respeitadas.

O que eliminava o participante

A prova exigiu atenção aos detalhes. O brother foi eliminado automaticamente quando:

  • apertou o botão com algum ingrediente na caixa errada
  • apertou o botão sem ter colocado todos os ingredientes
  • derrubou qualquer ingrediente no chão

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

NoGloboplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBB

Mais de Pop

BBB 26: entenda a Prova do Anjo deste sábado, 31

Demond Wilson, astro de 'Sanford and Son', morre aos 79 anos

Paulo Augusto se pronuncia após saída do BBB 26

Madrinha, Musa e Diva: a maratona carnavalesca de Thelma Assis

Mais na Exame

Casual

Oscar 2026: o guia completo de onde assistir a todos os filmes indicados

Brasil

Consumo de energia no Brasil cresce 0,2% em 2025, aponta EPE

Inteligência Artificial

SpaceX pede autorização para lançar 1 milhão de satélites para IA no espaço

Mercados

'Venda a América'? Investidores globais reduzem exposição aos EUA em 2026