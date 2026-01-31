Sarah Andrade é vencedora da Prova do Anjo

A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada neste sábado, 31. A vencedora foi Sarah Andrade, que disputou a etapa final com Breno.

A prova foi feita em formato de duelos eliminatórios, com regras que exigiram atenção, agilidade e precisão dos participantes. Sarah Andrade venceu a disputa contra Solange Couto na penúltima rodada e foi para a final com Breno.

Como Anjo da semana, Sarah ganha a possibilidade de imunizar um brother ou sister no próximo Paredão e pode também definir quem recebe o Castigo do Monstro. Além disso, ela escolhe se prefere ver um vídeo da família ou dar uma imunidade extra para outro participante.

Castigo do Monstro

Chaiany foi escolhida por Jonas Sulzbach, o vencedor da Prova do Anjo, para cumprir o Castigo do Monstro Enrolação. A dinâmica obriga a participante a enrolar linhas em novelos conforme a música do Monstro tocar, organizando-as por cores e respeitando um tempo limite. Caso não conclua a tarefa no tempo estipulado, ela deve permanecer no espaço reservado até a rodada seguinte ser concluída, tornando a consequência um desafio físico e mental dentro da casa.

Participaram do desafio:

Marcelo x Breno

Jonas Sulzbach x Gabriela

Sarah Andrade x Jordana

Ana Paula Renault x Solange Couto

Como funcionou a Prova do Anjo

Em cada duelo, dois brothers competiram simultaneamente em pistas idênticas, chamadas de Pista A e Pista B. O objetivo é encontrar três ingredientes — malte, lúpulo e água — escondidos em barris espalhados pelo espaço da prova.

Cada participante deveria:

localizar os três ingredientes

colocar cada um no recipiente correto

apertar o botão para finalizar

Venceu o duelo quem apertou o botão primeiro, desde que todas as regras fossem respeitadas.

O que eliminava o participante

A prova exigiu atenção aos detalhes. O brother foi eliminado automaticamente quando:

apertou o botão com algum ingrediente na caixa errada

apertou o botão sem ter colocado todos os ingredientes

derrubou qualquer ingrediente no chão