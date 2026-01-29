BBB 26: 4 'Big Fones' vão tocar nessa semana

O BBB 26 promete uma semana de fortes emoções com quatro Big Fones programados para tocar ao longo dos próximos dias. A dinâmica especial foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt ao vivo, na edição dessa quinta-feira, 29.

Big Fones vão tocar

No programa dessa quinta-feira, o Big Fone tocou ao vivo antes da dinâmica da Prova do Líder. Breno atendeu e indicou Brigido para ficar de fora das três provas da semana: o Líder, o Anjo e o Bate e Volta, caso vá para o Paredão.

Na sexta-feira, 30, o telefone vai tocar duas vezes. A primeira ligação será pela manhã, às 7h, no Big Fone Prata. Já a segunda acontece ao vivo, pelo Big Fone Dourado, aumentando ainda mais a tensão entre os brothers e sisters, que sabem que cada segundo pode ser decisivo.

O sábado reserva mais um momento crucial. Durante o ao vivo, o Big Fone (público vai decidir qual será por meio de votação) e mais um brother vai atender. Os três participantes que atenderam os Big Fones vão ter que mandar, em consenso, alguém para o Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.