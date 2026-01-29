BBB 26: Breno atendeu o Big Fone e excluiu Brigido de três provas

BBB 26: Brother conquistou poder de veto nas três provas da semana (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 22h39.
O Big Fone tocou na casa mais vigiada do Brasil durante a edição ao vivo do BBB 26 e movimentou a semana dos participantes. Quem conseguiu atender ao telefone foi Breno.
Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:
Breno decidiu vetar Brigido das três provas.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.