BBB 26: enquete aponta saída de brother, mas resultado é acirrado

Segundo o levantamento do Votalhada, um dos brothers aparece à frente para deixar o reality, mas a diferença entre os participantes não permite cravar um resultado com segurança

BBB 26: Matheus lidera rejeição nas enquetes, mas Leandro encurta distância (Reprodução gshow)

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21h54.

A disputa do 2º Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Segundo o levantamento do Votalhada, um dos brothers aparece à frente para deixar o reality, mas a diferença entre os participantes não permite cravar um resultado com segurança.

Como o Paredão foi formado?

O Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado, indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".

O que dizem as pesquisas?

Na média das enquetes do Votalhada, Matheus lidera a rejeição com 48,52% dos votos. Leandro aparece logo atrás, com 35,38%, enquanto Brigido surge em posição mais confortável, com 16,10%. Os números mostram uma vantagem clara, mas ainda em um cenário instável.

No X, antigo Twitter, a situação é ainda mais expressiva para Matheus. A média aponta 80,69% dos votos pela eliminação do brother. Leandro soma 14,09%, e Brigido fica com apenas 5,22%. Apesar da diferença, o alto engajamento nas redes costuma oscilar rapidamente até o anúncio oficial.

Já no YouTube, o resultado se mostra um pouco mais equilibrado. Matheus também lidera, com média de 66,92%, seguido por Leandro, que registra 19,46%. Brigido aparece novamente em terceiro, com 13,63%. A plataforma costuma refletir um público diferente, o que ajuda a explicar a variação.

No Instagram, Matheus também lidera com folga, com média de 77,86%, seguido por Leandro, que registra 11,87%. Brigido aparece novamente em terceiro, com 10,27%.

Somando os dados das três frentes, Matheus segue como o mais votado para sair. Ainda assim, o volume de votos e as diferenças entre plataformas indicam que o Paredão segue aberto e pode surpreender até o último momento.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

