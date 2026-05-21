Resultado do jogo do Vasco ontem pela Sul-Americana

O Vasco perdeu para o Olimpia por 3 a 1 nesta quarta-feira, 20, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e complicou a disputa pela liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana.

A equipe carioca saiu na frente com Cuesta, mas sofreu a virada no segundo tempo com gols de Gamarra, Sandoval e Sebastián Ferreira.

O resultado tirou o time de Renato Gaúcho da primeira colocação da chave a uma rodada do fim da fase de grupos. Apenas o líder avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo colocado terá de disputar os playoffs contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Como fica a situação do Vasco no Grupo G

Com a derrota, o Vasco depende de uma combinação de resultados para terminar na liderança do grupo. O clube precisa vencer o Barracas Central, em São Januário, na última rodada, e torcer por uma vitória do Audax Italiano sobre o Olimpia.

Além disso, o triunfo chileno não pode ser por mais de dois gols de diferença, cenário necessário para que os três times terminem empatados em pontos sem prejudicar o saldo vascaíno.

O Olimpia assumiu a ponta da chave e ficou em posição confortável para confirmar a vaga direta nas oitavas da Sul-Americana.

Olimpia dominou pelo alto no Paraguai

Empurrado pela torcida em Assunção, o Olimpia começou pressionando e apostando em cruzamentos para explorar a fragilidade aérea da defesa vascaína. Apesar do domínio territorial, os paraguaios encontravam dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

O Vasco, por sua vez, tentou explorar os contra-ataques e quase abriu o placar com Marino, que desperdiçou oportunidade cara a cara com Olveira aos 39 minutos.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Cuesta aproveitou cobrança de escanteio de Nuno Moreira e abriu o placar de cabeça para os cariocas.

Expulsão mudou o jogo no segundo tempo

Após o intervalo, o Olimpia aumentou a pressão e chegou ao empate aos 21 minutos, com Gamarra, também em jogada aérea após escanteio.

Cinco minutos depois, João Vitor Mutano foi expulso após entrada dura em Alfonso, deixando o Vasco com um jogador a menos e comprometendo o plano defensivo da equipe.

Com superioridade numérica, os paraguaios seguiram pressionando e viraram o jogo aos 39 minutos, quando Sandoval marcou após cobrança de falta levantada na área. Já nos acréscimos, Sebastián Ferreira, ex-Vasco, aproveitou cruzamento para fechar o placar em 3 a 1.

Vasco poupou titulares na Sul-Americana

O Vasco entrou em campo com equipe alternativa no Paraguai. Renato Gaúcho preservou a maior parte dos titulares e utilizou reservas e jogadores do sub-20 na partida.

Dos atletas que iniciaram o último jogo pelo Brasileirão, contra o Internacional, apenas Léo Jardim e Cuesta começaram entre os titulares.

Renato também não esteve no banco de reservas. O treinador cumpriu o terceiro jogo de suspensão aplicado pela Conmebol após não viajar com a delegação para a estreia vascaína na competição continental.

Próximos jogos

Na última rodada da fase de grupos, o Vasco recebe o Barracas Central em São Januário, enquanto o Olimpia encara o Audax Italiano. Os dois confrontos definirão quem avança diretamente às oitavas de final da Sul-Americana.