BBB 26: por que Babu indicou Matheus ao Paredão?

Ator justifica indicação e aponta isolamento e falas polêmicas do brother como motivos

BBB: por que Babu indicou Matheus ao Paredão (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08h10.

Logo após a formação do segundo Paredão do BBB 26, o brother Matheus procurou o Líder Babu Santana para entender os motivos de sua indicação. A conversa aconteceu na noite deste domingo, 25, logo após o programa ao vivo.

"É um voto que eu jamais queria ter feito", declarou Babu ao justificar sua escolha. Matheus, do grupo Pipoca, demonstrou desconforto: "A minha tristeza só foi se você realmente concordou com o que estavam falando".

O ator explicou que a decisão envolveu múltiplos fatores: "Tinha outras coisas também. Eu vou sempre te aconselhar. Eu não me afastei de você. Você se isolou", disse o Líder.

Babu também mencionou o comportamento de Matheus durante a semana: "Percebi várias falas problemáticas... Não é bom ficar repetindo", afirmou. Segundo o ator, sua escolha faz parte do jogo: "Pelo menos, eu vou tirar uma informação desse Paredão. Eu quis jogar".

Veja quem votou em quem:

Líder

Babu Santana votou em Matheus.

Veja o momento da indicação do Líder:

Casa

  • Leandro votou em Brigido;
  • Juliano Floss votou em Brigido;
  • Chaiany votou em Brigido;
  • Alberto Cowboy votou em Chaiany;
  • Samira votou em Gabriela;
  • Breno votou em Brigido;
  • Jordana votou em Sol Vega;
  • Brigido votou em Chaiany;
  • Maxiane votou em Gabriela;
  • Marciele votou em Gabriela;
  • Marcelo votou em Brigido;
  • Sol Vega votou em Chaiany;
  • Matheus votou em Ana Paula Renault;
  • Gabriela votou em Juliano Floss;
  • Edilson votou em Sol Vega;
  • Matheus votou em Brigido;
  • Solange Couto votou em Milena;
  • Sarah Andrade votou em Chaiany.

Brigido foi o mais votado, com seis indicações.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extra.

