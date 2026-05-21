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A fantástica fábrica de IA: Nvidia transforma chips em lucro histórico

Receita da Nvidia cresce 85%, para US$ 81,6 bilhões, com demanda por IA agêntica e data centers acima das expectativas de Wall Street

Jensen Huang: para CEO da Nvidia, demanda por IA é 'parabólica' (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / Colaborador/Getty Images)

Jensen Huang: para CEO da Nvidia, demanda por IA é 'parabólica' (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05h59.

A Nvidia provou por A+B que a inteligência artificial (IA) é capaz de gerar receita e lucro, apesar dos temores do mercado.

A empresa registrou receita de US$ 81,6 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal 2027, alta de 85% na comparação anual, de 20% em relação ao trimestre anterior e acima do consenso de Wall Street de US$ 79,2 bilhões.

O lucro líquido foi de US$ 58,3 bilhões, alta de 211% ano a ano. Para o próximo trimestre, a projeção é de US$ 91 bilhões, superando a estimativa de analistas de US$ 87,4 bilhões em US$ 3,6 bilhões.

"A demanda disparou. O motivo é simples. A IA agêntica chegou. A IA agora consegue realizar trabalhos produtivos e valiosos", disse o CEO Jensen Huang na teleconferência de resultados desta quarta-feira, 20.

A CFO Colette Kress completou o argumento. "A IA não é mais um diferencial. É agora uma necessidade para aumentar a produtividade em todos os setores e funções."

O motor imbatível

O núcleo do resultado está no segmento de data centers, que gerou US$ 75,2 bilhões, alta de 92% ano a ano e de 21% em relação ao trimestre anterior. Dentro do segmento, a receita de computação cresceu 77% na comparação anual, chegando a US$ 60,4 bilhões.

O destaque foi o negócio de redes, que disparou 199% no mesmo período, totalizando US$ 14,8 bilhões, um reflexo da aceleração da adoção da arquitetura NVLink e das interconexões dentro das chamadas "fábricas de IA", infraestruturas de grande escala dedicada à inteligência artificial.

A Nvidia afirma que seu segmento de Ethernet já é maior do que todos os concorrentes combinados, segundo a Morningstar.

A companhia também projeta US$ 20 bilhões em receita com seus chips de CPU (os processadores Vera) em 2026, o que potencialmente a tornaria a maior vendedora de CPUs para servidores do mundo.


Desse total de data centers, US$ 37,9 bilhões vieram de clientes hiperescaladores — as grandes empresas de nuvem como Microsoft e Alphabet —, alta de 115% em relação ao ano anterior.

Os outros US$ 37,4 bilhões vieram de nuvens de IA, clientes industriais e corporativos, crescimento de 74% no mesmo período, segundo a Morningstar.

Na teleconferência, Huang afirmou que a Nvidia "deve crescer mais rápido do que os gastos de capital dos hiperescaladores" — e que startups de tecnologia são uma categoria a observar, à medida que aumentam seus investimentos em IA.

Lucro e margens

O lucro por ação diluído não-GAAP foi de US$ 1,87, acima da estimativa de US$ 1,76 do mercado.

A margem bruta GAAP ficou em 74,9%, ligeiramente abaixo dos 75,0% do trimestre anterior, mas bem acima dos 60,5% registrados no primeiro trimestre do ano fiscal anterior, quando a empresa sofreu o impacto de US$ 4,5 bilhões em inventário de chips H20 bloqueados para a China.

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As despesas operacionais cresceram 52% na base anual, para US$ 7,6 bilhões, refletindo investimentos em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura.

China: zero receita de data center pelo segundo trimestre consecutivo

Nenhuma remessa de produtos Hopper para a China ocorreu no trimestre.

O guidance para o segundo trimestre também assume zero receita de computação de data center proveniente do país.

Huang participou da delegação de Donald Trump em visita a Pequim em maio, gerando expectativas no mercado quanto a uma eventual reabertura comercial, mas nenhum avanço concreto foi anunciado.

Além dos chips

A Nvidia reestruturou seu modelo de reporte de resultados para refletir o que chamou de "futuros motores de crescimento".

A empresa passará a operar com duas plataformas — data center e computação de borda —, com o data center subdividido entre clientes hiperescaladores e clientes de nuvem de IA, industriais e corporativos.

"A Nvidia não é mais uma empresa de chips", disse Dan Newman, CEO do Futurum Group, à Axios.

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A Morningstar elevou sua estimativa de valor justo para a ação de US$ 260 para US$ 280, mantendo classificação de fosso econômico amplo — o que significa que a vantagem competitiva da empresa deve se sustentar por pelo menos 20 anos.

Retorno ao acionista e reação do mercado

No trimestre, a Nvidia retornou US$ 20 bilhões aos acionistas na forma de recompra de ações e dividendos.

O conselho aprovou autorização adicional de US$ 80 bilhões para recompras, sem prazo de vencimento. O dividendo trimestral foi elevado de US$ 0,01 para US$ 0,25 por ação — aumento de 25 vezes —, com pagamento previsto para 26 de junho de 2026, segundo dados publicados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

Nvidia · Q1 FY2027
Data Center e IA: o maior
trimestre da história da Nvidia
Resultados divulgados em 20 de maio de 2026 · Valores em dólares americanos

Receita total
$81,6B
▲ 85% vs. ano anterior
Data Center
$75,2B
▲ 92% vs. ano anterior
Lucro líquido
$58,3B
▲ 211% vs. ano anterior
Margem bruta
74,9%
▲ 14,4 p.p. vs. ano anterior

Crescimento trimestral da receita
Em bilhões de dólares · Q1 FY26 a Q1 FY27

$44,1B
Q1 FY26
$46,7B
Q2 FY26
$57,0B
Q3 FY26
$68,1B
Q4 FY26
$81,6B
Q1 FY27

Composição do Data Center — Q1 FY27
Receita de $75,2 bilhões dividida entre computação e networking

Computação (GPUs Blackwell)
$60,4B  ▲ 77% a/a

Networking (NVLink / InfiniBand)
$14,8B  ▲ 199% a/a

DESTAQUE
O segmento de networking cresceu 199% em um ano — reflexo direto da expansão das "AI factories", infraestruturas de data center dedicadas exclusivamente à inteligência artificial.

Resultado vs. consenso
Estimado
Realizado
Receita
$79,2B
$81,6B
EPS (non-GAAP)
$1,76
$1,87
Data Center
~$72,8B
$75,2B

Guidance Q2 FY27
Consenso
Guidance
Receita
$87,4B
$91,0B
Margem bruta
~74,5%
75,0%
China DC
Zero

Retorno ao acionista
$20B
Retorno ao acionista no Q1 (recorde)
$80B
Nova autorização de recompra de ações
$0,25
Dividendo trimestral — era $0,01 (alta de 25x)
$38,5B
Saldo restante de recompra autorizado

"A construção de fábricas de IA — a maior expansão de infraestrutura da história da humanidade — está se acelerando em velocidade extraordinária."
Jensen Huang, CEO da Nvidia · 20 maio 2026

Fonte: Nvidia Corporation (SEC / Investor Relations) · Resultados Q1 FY2027
EXAME · 20/05/2026

Apesar do resultado expressivo, as ações operavam ligeiramente abaixo do fechamento anterior no after-hours. Às 5h48, no horário de Brasília, no entanto, as ações subiam 1,30% no pré-mercado.

Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers, avaliou que o movimento indica quanto de boas notícias já estava precificado nas ações antes do anúncio.

A receita da Nvidia saltou de US$ 27 bilhões no ano fiscal de 2023 para US$ 216 bilhões no ano fiscal encerrado em janeiro de 2026.

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