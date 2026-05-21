Aécio volta ao radar presidencial e PSDB reabre debate sobre candidatura

A Federação PSDB/Cidadania discutirá nos próximos dias a possibilidade de lançar Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, na disputa pela Presidência da República. A ideia do partido é aproveitar o momento de queda de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas.

Uma eventual candidatura do tucano volta a movimentar o cenário de pré-candidaturas ao Palácio do Planalto. Nos últimos dias, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa foi anunciado pelo DC como possível postulante ao cargo, substituindo Aldo Rebelo.

Hoje, além de Barbosa, também já colocaram seus nomes como pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro, Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP).

Lula e Flávio lideram os principais cenários de primeiro e segundo turno, com os demais nomes não ultrapassando a faixa de dois dígitos.

PSDB quer aproveitar espaço de terceira via

Roberto Freire, ex-presidente do Cidadania e um dos quadros históricos da legenda, afirmou que propôs ao presidente nacional do partido, Alex Manente, que o nome de Aécio seja levado à discussão dentro da federação.

Em publicação no X, Freire afirmou que PSDB e Cidadania não podem se omitir “diante dos grandes desafios da vida nacional”.

“O Brasil precisa voltar a acreditar em si mesmo. Precisa reencontrar o caminho da inteligência, do diálogo, da coragem democrática, do desenvolvimento e da esperança”, escreveu.

Freire também descreveu Aécio como um político moderno e defensor das liberdades democráticas e das instituições.

A avaliação dentro da federação é que há espaço para testar um novo nome em meio ao desgaste enfrentado pelo principal nome da oposição. O senador Flávio Bolsonaro (PL) passou a enfrentar pressão após a revelação de conversas e encontros com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do extinto Banco Master.

Antes disso, Aécio havia sugerido o nome de Ciro Gomes para disputar a Presidência pela federação. O ex-ministro, no entanto, optou por concorrer ao governo do Ceará.

Após a decisão de Ciro, Aécio afirmou que PSDB e Cidadania passariam a discutir outras alternativas internamente.

Ex-governador de Minas Gerais, Aécio disputou a eleição presidencial de 2014. O tucano chegou ao segundo turno, mas foi derrotado pela então presidente Dilma Rousseff.