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Que horas estreia o penúltimo episódio de 'Hacks' na HBO Max hoje?

A série encerra em 28 de maio após cinco temporadas aclamadas

Jean Smart e Hannah Einbinder: atrizes interpretam Deborah Vance e Ava, respectivamente, em 'Hacks' (Kenny Laubbacher/HBO Max/Divulgação)

Jean Smart e Hannah Einbinder: atrizes interpretam Deborah Vance e Ava, respectivamente, em 'Hacks' (Kenny Laubbacher/HBO Max/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 04h00.

O nono e penúltimo episódio da quinta e última temporada de "Hacks" estreia nesta quinta-feira, 21, na HBO e no HBO Max.

Os episódios da temporada são disponibilizados às 22h no horário de Brasília. O episódio final está previsto para 28 de maio, encerrando a série após cinco temporadas e 47 episódios no total.

Confira o trailer do novo episódio

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Sobre o que é 'Hacks'?

Desde sua estreia em 2021, "Hacks" acompanha a relação tumultuada entre Deborah Vance (Jean Smart), uma comediante de stand-up, e Ava Daniels (Hannah Einbinder), uma jovem roteirista em crise.

A série, criada e conduzida por Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky, é um dos maiores sucessos da HBO Max: acumulou quatro Emmys consecutivos para Jean Smart na categoria de melhor atriz em comédia, além de prêmios para Einbinder, para os showrunners e o Emmy de melhor série de comédia em 2024.

No Globo de Ouro, Smart venceu três vezes e a série foi eleita melhor comédia duas vezes.

O que acontece na temporada final?

A quinta temporada estreou em 9 de abril e parte do ponto em que a anterior terminou: o TMZ havia noticiado falsamente a morte de Deborah. No rescaldo da confusão, ela e Ava retornam a Las Vegas mais determinadas do que nunca a garantir o legado da comediante.

A temporada tem 10 episódios, com dois lançados simultaneamente nas semanas de 30 de abril e 7 de maio. O elenco regular retorna com Jean Smart, Hannah Einbinder, Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato e Rose Abdoo, com Christopher Briney como convidado.

Os criadores revelaram que o desfecho estava planejado desde o início da série. "A cena final do episódio final está em nossas cabeças desde 2015, e estamos animados para chegar lá", disse Downs à Variety. A showrunner Lucia Aniello complementou que o final será "muito circular, com muitos espelhamentos e referências" à trajetória da série, de acordo com a People.

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