Resultado da eleição na Colômbia: veja os horários da apuração

Eleitores votam em Barranquilla, com camisa da seleção colombiana (Rodrigo Buendia/AFP)
Repórter de internacional e economia
Publicado em 31 de maio de 2026 às 17h00.
Bogotá - A Colômbia realiza neste domingo, 31, o primeiro turno das eleições presidenciais. As urnas foram abertas às 8h na hora local (10h em Brasília) e fecham às 16h (18h em Brasília).
A apuração já começa após as 16h, e a expectativa é a de que os resultados consolidados, com a indicação de quem será eleito ou disputará o segundo turno já seja conhecido entre 18h e 20h na hora local (20h e 22h em Brasília).
Segundo as pesquisas, nenhum candidato conseguirá votos suficientes para vencer no primeiro turno, de modo que é previsto um segundo turno em 21 de junho.
A eleição na Colômbia é marcada pelos debates sobre segurança pública. O candidato governista, Ivan Cepeda, defende asfixiar financeiramente os grupos criminais e tentar o diálogo. Seu principal rival, Abelardo de la Espriella, quer adotar uma linha dura e construir megaprísons, como em El Salvador.
A disputa tem mais de dez candidatos à Presidência, mas três principais nomes dominam as pesquisas:
- Ivan Cepeda, senador, é o candidato governista, do partido Pacto Histórico (esquerda), tem apoio do presidente Gustavo Petro.
- Abelardo de la Espriella, advogado e empresário, disputa pelo movimento Defensores da Pátria (direita). Diz ser antissistema.
- Paloma Valencia, senadora, integra o Centro Democrático (direita). Tem o apoio do ex-presidente Álvaro Uribe.
O atual presidente, Gustavo Petro, abriu oficialmente o dia de votação com um evento na Praça Bolivar, no centro de Bogotá. "O voto deve ser livre e sem pressão", disse.
Pela manhã, várias escolas tinham filas e havia bastante movimento nas ruas de Bogotá, onde vivem 8,5 milhões de pessoas. A Colômbia tem 53 milhões de habitantes, e 41 milhões estavam aptos a votar neste domingo. O voto não é obrigatório no país.
O candidato governista Ivan Cepeda votou no fim da manhã em um colégio na zona sul de Bogotá. Ele foi recebido por dezenas de apoiadores e disse esperar que a apuração seja breve. "Vamos celebrar o segundo governo progressista na Colômbia", afirmou a jornalistas.
Espriella votou no começo da manhã em Barranquilla, no litoral colombiano, e disse que esta era "a eleição mais importante da história do país".
Valencia votou em Bogotá, na hora do almoço, e disse que seria uma conquista histórica para a Colômbia que uma mulher chegasse ao segundo turno da disputa presidencial, algo que nunca ocorreu no país.
As principais pesquisas do país apontam Iván Cepeda, candidato do governo, na liderança no primeiro turno. Segundo a AtlasIntel, Cepeda tem 39% dos votos, Espriella 37% e Valencia, 14%. Para a Invamer, Cepeda tem 45%, Espriella 32% e Valência, 14%.
No segundo turno, há a expectativa de que os eleitores de Paloma votem em Espriella, o que aumenta suas chances de vitória.
"As limitações de Cepeda estão se tornando mais visíveis, e parece cada vez mais improvável que o impulso que Espriella criou vá se dissipar em 3 semanas", diz análise da consultoria Aurora Macro Strategies.
No entanto, as pesquisas foram feitas há uma semana, pois a lei eleitoral da Colômbia veta a divulgação delas nos sete dias antes da votação. Neste contexto, os principais candidatos dizem esperar vencer no primeiro turno, embora praticamente todos os analistas considerem este resultado improvável.
O segundo turno está marcado para 21 de junho. As pesquisas mostram um cenário apertado nesta etapa. Cepeda vencería, segundo o instituto Invamer, por 52% a 45%. Já Espriella vence na pesquisa da AtlasIntel, com 50% a 41%.
Para a segunda etapa, espera-se um duelo de rejeições. "O que gerar menos medo pode ganhar", diz o consultor político Andrés Carmona.