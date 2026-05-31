Resultado da eleição na Colômbia: veja os horários da apuração

Bogotá - A Colômbia realiza neste domingo, 31, o primeiro turno das eleições presidenciais. As urnas foram abertas às 8h na hora local (10h em Brasília) e fecham às 16h (18h em Brasília).

A apuração já começa após as 16h, e a expectativa é a de que os resultados consolidados, com a indicação de quem será eleito ou disputará o segundo turno já seja conhecido entre 18h e 20h na hora local (20h e 22h em Brasília).

Segundo as pesquisas, nenhum candidato conseguirá votos suficientes para vencer no primeiro turno, de modo que é previsto um segundo turno em 21 de junho.

A eleição na Colômbia é marcada pelos debates sobre segurança pública. O candidato governista, Ivan Cepeda, defende asfixiar financeiramente os grupos criminais e tentar o diálogo. Seu principal rival, Abelardo de la Espriella, quer adotar uma linha dura e construir megaprísons, como em El Salvador.

Quem são os principais candidatos na Colômbia?

A disputa tem mais de dez candidatos à Presidência, mas três principais nomes dominam as pesquisas:

- Ivan Cepeda, senador, é o candidato governista, do partido Pacto Histórico (esquerda), tem apoio do presidente Gustavo Petro.

- Abelardo de la Espriella, advogado e empresário, disputa pelo movimento Defensores da Pátria (direita). Diz ser antissistema.

- Paloma Valencia, senadora, integra o Centro Democrático (direita). Tem o apoio do ex-presidente Álvaro Uribe.

Como foi o dia de votação

O atual presidente, Gustavo Petro, abriu oficialmente o dia de votação com um evento na Praça Bolivar, no centro de Bogotá. "O voto deve ser livre e sem pressão", disse.

Pela manhã, várias escolas tinham filas e havia bastante movimento nas ruas de Bogotá, onde vivem 8,5 milhões de pessoas. A Colômbia tem 53 milhões de habitantes, e 41 milhões estavam aptos a votar neste domingo. O voto não é obrigatório no país.

O candidato governista Ivan Cepeda votou no fim da manhã em um colégio na zona sul de Bogotá. Ele foi recebido por dezenas de apoiadores e disse esperar que a apuração seja breve. "Vamos celebrar o segundo governo progressista na Colômbia", afirmou a jornalistas.

Espriella votou no começo da manhã em Barranquilla, no litoral colombiano, e disse que esta era "a eleição mais importante da história do país".

Valencia votou em Bogotá, na hora do almoço, e disse que seria uma conquista histórica para a Colômbia que uma mulher chegasse ao segundo turno da disputa presidencial, algo que nunca ocorreu no país.

O que dizem as pesquisas na Colômbia?

As principais pesquisas do país apontam Iván Cepeda, candidato do governo, na liderança no primeiro turno. Segundo a AtlasIntel, Cepeda tem 39% dos votos, Espriella 37% e Valencia, 14%. Para a Invamer, Cepeda tem 45%, Espriella 32% e Valência, 14%.

No segundo turno, há a expectativa de que os eleitores de Paloma votem em Espriella, o que aumenta suas chances de vitória.

"As limitações de Cepeda estão se tornando mais visíveis, e parece cada vez mais improvável que o impulso que Espriella criou vá se dissipar em 3 semanas", diz análise da consultoria Aurora Macro Strategies.

No entanto, as pesquisas foram feitas há uma semana, pois a lei eleitoral da Colômbia veta a divulgação delas nos sete dias antes da votação. Neste contexto, os principais candidatos dizem esperar vencer no primeiro turno, embora praticamente todos os analistas considerem este resultado improvável.

O segundo turno está marcado para 21 de junho. As pesquisas mostram um cenário apertado nesta etapa. Cepeda vencería, segundo o instituto Invamer, por 52% a 45%. Já Espriella vence na pesquisa da AtlasIntel, com 50% a 41%.

Para a segunda etapa, espera-se um duelo de rejeições. "O que gerar menos medo pode ganhar", diz o consultor político Andrés Carmona.