Itália barra show de Kanye West por risco à segurança pública

O rapper americano Kanye West teve um show cancelado na Itália após autoridades locais proibirem sua apresentação por motivos de segurança pública. O artista estava escalado para se apresentar em 18 de julho no festival Pulse of Gaia, na cidade de Reggio Emilia, no norte do país.

A decisão foi anunciada pela prefeitura local na sexta-feira, 30, após consultas a diferentes órgãos e entidades. Entre os grupos ouvidos estava a comunidade judaica da região, que manifestou preocupação com a participação do músico no evento.

Segundo as autoridades, a proibição levou em conta uma combinação de fatores, incluindo o grande público esperado, a proximidade com outro show de grande porte e o risco de manifestações contrárias à presença do artista.

O evento ocorreria apenas um dia após uma apresentação do rapper Travis Scott, marcada para 17 de julho, que também foi cancelada. De acordo com a prefeitura, a realização de dois espetáculos com potencial para atrair dezenas de milhares de pessoas em um intervalo de 24 horas elevava os desafios relacionados à segurança e à ordem pública.

O histórico recente de cancelamentos envolvendo Kanye West também pesou na decisão. Nos últimos meses, apresentações do artista foram suspensas ou barradas em diferentes países da Europa. O governo do Reino Unido, por exemplo, proibiu sua entrada no país, enquanto festivais e shows programados na França, Polônia e Suíça acabaram cancelados.

As controvérsias em torno do rapper se intensificaram após uma série de declarações consideradas antissemitas e conteúdos que fizeram referência positiva a Adolf Hitler. West atribuiu parte de seu comportamento ao transtorno bipolar, condição sobre a qual já falou publicamente em diversas ocasiões.

Apesar das restrições em alguns países, a agenda internacional do artista segue ativa. No último sábado, 30, ele se apresentou em Istambul e mantém shows programados nos Países Baixos, Albânia e República Tcheca ao longo dos próximos meses.

Em janeiro deste ano, West publicou um anúncio de página inteira no Wall Street Journal afirmando que não é nazista nem antissemita e declarando que ama o povo judeu. Ainda assim, suas declarações passadas continuam gerando resistência de organizadores de eventos, autoridades e grupos da sociedade civil.