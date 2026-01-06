Pop

BBB 26: como vai funcionar a janela de escalação do Cartola BBB?

Cartola BBB 26 traz novidades na interação do público com o reality, com janela de escalação semanal para montar times e pontuar

BBB 26: Público poderá montar equipes semanalmente no Cartola (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Da Redação
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19h13.

O Cartola BBB 26, novo fantasy game inspirado no Big Brother Brasil, promete intensificar a interação entre o público e o reality show. A proposta é oferecer aos fãs a chance de montar seus próprios times de “brothers” e “sisters” e competir por pontuações semanais.

Como vai funcionar?

No centro da novidade está a janela de escalação, período em que o usuário poderá escolher os participantes que farão parte de seu time naquela rodada. Essa janela será aberta semanalmente entre quarta e quinta-feira, encerrando antes da exibição do programa na televisão. Durante esse intervalo, contudo, nenhuma dinâmica dentro da casa valerá pontos para o fantasy game.

A partir da noite de quinta, com a janela fechada, as pontuações passam a ser computadas com base no desempenho dos participantes selecionados nas dinâmicas e provas realizadas no Big Brother Brasil. A cada semana, os jogadores do Cartola BBB poderão alterar seus times conforme o andamento da disputa no confinamento.

Na edição de estreia do game, a janela de escalação terá um formato especial. Ela começa na estreia do programa, na próxima segunda-feira, dia 12, e segue aberta até quinta-feira, 15, oferecendo tempo estendido para que os participantes possam organizar seus esquadrões antes que a pontuação comece a valer.

Para organizar as equipes, cada usuário contará inicialmente com cinco participantes. Conforme a competição avança, a quantidade de integrantes por time será ajustada de acordo com a progressão do confinamento: até o Top 16 serão cinco integrantes, depois quatro até o Top 15 e, nos estágios finais, três participantes por time.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

