BBB 26: Quem ganhou a prova do anjo hoje?

A prova do anjo do BBB26 disputada neste sábado, 14, foi vencida por Gabriela.

A disputa envolveu uma espécie de jogo de tabuleiro gigante. Os participantes tinham de escolher uma carta, e então podiam avançar ou recuar casas segundo as instruções de cada uma.

A vencedora imunizará um participante na Formação do Paredão de domingo (15).

Além disso, no Presente do Anjo, o vencedor poderá escolher entre ver o vídeo da família ou ganhar uma imunidade extra para dar para alguém.

Quem é o líder da semana?

Jonas é o atual líder. Ele deverá indicar alguém ao paredão e garantiu sua permanência por mais uma semana.

Dinâmica da semana

A semana começa na quinta-feira, 12, com a Prova do Líder, que é de resistência e foi vencida por Jonas.

Na sexta-feira, 13, Tadeu Schmidt comandou o Bloco do Paredão. O momento mais tenso aconteceu quando Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno precisaram entrar em consenso para indicar um participante ao Paredão. Sem acordo, os três acabaram automaticamente emparedados.

No sábado, a Prova do Anjo deu a um participante o poder de imunizar um ou dois confinados. No domingo, a formação do Paredão triplo reúne:

Um indicado pelo Líder ;

; Os dois mais votados pela casa ;

; O emparedado pelo Bloco do Paredão.

A Prova Bate e Volta será disputada por todos os emparedados, exceto pelo indicado pelo Líder e podem se salvar um ou dois participantes.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.