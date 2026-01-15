BBB 26: Henri Castelli terá um substituto; saiba quem

BBB 26: Henri Castelli será substituito por mais um Pipoca (Globo/Divulgação)
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 23h13.
Nesta quarta-feira,14, o ator Henri Castelli, integrante do Camarote, foi oficialmente retirado do reality por orientação médica após apresentar dois episódios de convulsão no programa. A decisão foi anunciada ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Henri passou mal ainda durante a Prova do Líder, recebendo atendimento no próprio provódromo e foi levado ao hospital para exames. Embora tenha retornado à casa, ele sofreu nova crise e foi novamente socorrido. Diante desse quadro, a equipe médica optou pela sua saída.
Com a saída de Castelli, a produção do reality precisou decidir quem ocuparia a vaga deixada no elenco. Durante a edição desta quinta, 15, Tadeu Schmidt confirmou que três concorrentes do Quarto Branco entrarão na casa mais vigiada do Brasil, e não apenas dois.
Nos últimos dias, o público pediu para que todos os integrantes do Quarto Branco fossem integrados ao elenco. Segundo o portal Léo Dias, a TV Globo considera "inviável" essa decisão.
Até o momento, oito concorrentes seguem na disputa: Ricardo, Chaiany, Gabriela, Rafaella, Matheus, Leandro e Livia. Ricardinho e Elisa já desistiram da vaga.
