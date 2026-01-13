BBB 26: por que Ana Paula Renault foi expulsa do BBB 16?

Ana Paula Renault voltou a entrar na casa do Big Brother Brasil na edição de 2026, agora como veterana em busca de um prêmio recorde. Mas sua história no reality começou de maneira bem diferente, em 2016, quando participou da 16ª temporada e foi expulsa após um episódio que marcou a trajetória do programa.

Naquele ano, Ana Paula se destacou desde o início pela personalidade forte, pela forma "afrontosa" de disputar as dinâmicas e pelos constantes embates com outros participantes. Sua postura gerou atenção do público e também de colegas de confinamento, criando um ambiente tenso dentro da casa.

Expulsão

O episódio que culminou na expulsão aconteceu durante uma festa da casa. Visivelmente alterada, Ana Paula agrediu o colega Renan Oliveira com dois tapas no rosto, descumprindo uma das regras mais rígidas do reality: a proibição de qualquer agressão física entre participantes.

Após a agressão, Renan informou a produção no confessionário, como manda o protocolo do programa em casos de violência. A direção do BBB não teve outra opção senão desclassificar Ana Paula do jogo ainda na madrugada daquele dia.

Anos depois, revisitando o episódio em um documentário sobre o reality, Ana Paula admitiu que foi um momento vergonhoso e marcante em sua vida. Ela relacionou parte do ocorrido ao consumo de bebida alcoólica e ao clima intenso de convivência do programa, e refletiu sobre o impacto que aquele evento teve em sua carreira e imagem.

Nova chance

Agora, de volta ao BBB 26, a veterana encara um novo desafio. Com o prêmio anunciado como um dos maiores da história do programa, ela declarou que está disposta a ir com tudo pela conquista, dizendo que é “matar ou morrer”.

Outros veteranos

Babu Santana

Babu Santana entrou no BBB 20 como integrante do grupo Camarote, na primeira edição a reunir famosos e anônimos. À época, o ator já tinha carreira consolidada no cinema e na televisão, com destaque para o papel principal do filme Tim Maia (2014).

Com o avanço do programa, passou a ser alvo recorrente de votos da casa e acumulou 10 idas ao paredão, tornando-se recordista da edição. Terminou o BBB 20 em 4º lugar, após ser eliminado no último paredão antes da final.

Sarah Andrade

Sarah volta ao programa cinco anos após uma participação marcada por leitura estratégica do jogo, protagonismo nas primeiras semanas e saída precoce em um dos paredões mais votados da história do reality. No BBB 21, ela foi a oitava eliminada, com 76,76% dos votos, em disputa contra Juliette e Rodolffo.

Ela formou, ao lado de Gil do Vigor e Juliette, um dos trios centrais da edição, ocupando posição de protagonismo e figurando entre as favoritas ao prêmio nas pesquisas de popularidade.

Alberto Cowboy

Alberto Cowboy participou do BBB 7 e construiu uma trajetória marcada pela estratégia agressiva e pela rivalidade direta com Diego Alemão.

Cowboy se tornou o principal antagonista de Alemão e esteve por trás de movimentos que levaram à eliminação de participantes muito populares, como Fani e Íris, o que consolidou sua imagem de vilão da edição.

A trajetória o colocou entre os vilões mais lembrados da história do BBB, rótulo que ele próprio passou a assumir de forma bem-humorada em entrevistas posteriores.

Sol Vega

Sol Vega participou do BBB 4, em 2004, e se tornou um dos nomes mais lembrados da história do programa. A então frentista entrou na casa após vencer uma votação popular, sendo aprovada com 76% dos votos.

O momento mais marcante de sua trajetória ocorreu em uma prova de resistência, quando cantou “We Are The World”, em inglês improvisado, episódio que ficou conhecido como “Iarnuou”.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach entrou no BBB 12, em 2012, com 25 anos, já conhecido como modelo e vencedor do Mister Brasil 2010.

Desde o início, foi associado à imagem de galã e ao perfil de “bom moço”, com postura tranquila e poucos confrontos diretos ao longo do jogo. Acabou eliminado no último paredão, em disputa direta com Fael, encerrando sua trajetória em 3º lugar.

Onde assistir o BBB 26?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.