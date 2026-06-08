Exclusivo: Mercado Livre e MIDR levam produtores da bioeconomia ao e-commerce

Expectativa é ampliar o alcance desses negócios e conectar consumidores a produtos de origem mais sustentável (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter de ESG
Publicado em 8 de junho de 2026 às 05h00.
O Mercado Livre e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) firmaram uma parceria para levar pequenos produtores, cooperativas e comunidades tradicionais ao comércio eletrônico.
A iniciativa vai oferecer 70 vagas para empreendimentos ligados às Rotas da Integração Nacional, programa federal voltado ao fortalecimento de cadeias produtivas e à geração de renda em diferentes regiões do país.
Os participantes fazem parte das de cultios como café, mel, cacau e mandioca, algumas das 14 cadeias produtivas atualmente contempladas pelo programa.
A proposta é capacitar negócios da sociobioeconomia brasileira para vender online, ampliar o acesso a mercados e aumentar a competitividade de produtos ligados aos biomas brasileiros.
Os empreendedores selecionados terão acesso a uma jornada de capacitação voltada ao comércio eletrônico, com conteúdos sobre estratégia comercial, logística, marketing digital e posicionamento competitivo.
Além das aulas, a parceria prevê descontos, apoio logístico, visibilidade em campanhas e eventos, mentorias individuais e acesso às soluções financeiras do Mercado Pago.
Dez empreendimentos também serão escolhidos para receber consultoria especializada em branding, com apoio para desenvolvimento de identidade visual, rótulos e storytelling.
A ideia é fortalecer marcas locais e ajudar pequenos negócios a disputar espaço em um ambiente digital cada vez mais competitivo.
A parceria faz parte da expansão do Biomas a um Clique, programa criado pelo Mercado Livre para reduzir barreiras de acesso ao mercado enfrentadas por produtores da sociobioeconomia.
Desde 2020, a iniciativa já apoiou mais de 300 empreendimentos no Brasil. Atualmente, 154 estão ativos na plataforma.
Ao todo, são mais de 2 mil produtos da sociobioeconomia brasileira disponíveis no marketplace, com mais de 183 mil itens vendidos.
Os negócios participantes já somam R$ 10 milhões em faturamento direto e mais de R$ 35 milhões em volume transacionado dentro do ecossistema do Mercado Livre.
“O fortalecimento da sociobioeconomia passa por ampliar o acesso ao mercado e conectar empreendedores locais a oportunidades reais de crescimento”, afirma Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre.
Segundo ela, a parceria dá continuidade ao trabalho do Biomas a um Clique ao aproximar pequenos produtores e comunidades tradicionais do mercado digital.
“Com essa parceria, damos continuidade ao trabalho que o Biomas a um Clique vem construindo ao aproximar pequenos produtores e comunidades tradicionais do mercado, gerando renda, inclusão financeira e fortalecendo negócios que valorizam os biomas brasileiros”, diz.
Podem participar associações, cooperativas, microempreendedores individuais e pequenas empresas da bioeconomia que atuem de forma sustentável e gerem impacto socioambiental positivo.Os empreendimentos precisam ter CNPJ ativo, atuar nos biomas brasileiros, possuir produtos aptos para comercialização e disponibilidade para participar da jornada de capacitação.
A seleção busca fortalecer negócios que já fazem parte de cadeias produtivas com potencial econômico, mas que ainda enfrentam dificuldades para acessar grandes mercados consumidores.
As Rotas da Integração Nacional são coordenadas pelo MIDR e têm como objetivo fortalecer cadeias produtivas estratégicas, reduzir desigualdades regionais e ampliar oportunidades de geração de renda.
Atualmente, o programa atua em 14 cadeias produtivas distribuídas por 79 polos, 1.265 municípios e 20 estados brasileiros.
Entre os segmentos contemplados estão açaí, pescado, leite, moda, economia circular, café, cacau, mel, mandioca e biodiversidade.
A estratégia busca integrar setor público e privado para fortalecer arranjos produtivos locais, ampliar a competitividade de pequenos negócios e impulsionar o desenvolvimento sustentável regional.
Para o Mercado Livre, a entrada de pequenos produtores no e-commerce ajuda a reduzir uma barreira histórica da sociobioeconomia: o acesso ao mercado.
Muitos desses empreendimentos têm produtos ligados à conservação ambiental, ao uso sustentável da biodiversidade e ao conhecimento tradicional, mas enfrentam limitações em logística, escala, marketing e canais de venda.
Com a digitalização, a expectativa é ampliar o alcance desses negócios e conectar consumidores a produtos de origem mais sustentável.
Hoje, o Biomas a um Clique reúne produtos de biomas contemplados pelo programa em uma seção dedicada no marketplace no Brasil, na Argentina e no México.
A nova parceria com o MIDR amplia o alcance da iniciativa e reforça a aposta do Mercado Livre em usar sua plataforma para gerar renda, inclusão produtiva e desenvolvimento regional.