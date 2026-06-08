Exclusivo: Mercado Livre e MIDR levam produtores da bioeconomia ao e-commerce

O Mercado Livre e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) firmaram uma parceria para levar pequenos produtores, cooperativas e comunidades tradicionais ao comércio eletrônico.

A iniciativa vai oferecer 70 vagas para empreendimentos ligados às Rotas da Integração Nacional, programa federal voltado ao fortalecimento de cadeias produtivas e à geração de renda em diferentes regiões do país.

Os participantes fazem parte das de cultios como café, mel, cacau e mandioca, algumas das 14 cadeias produtivas atualmente contempladas pelo programa.

A proposta é capacitar negócios da sociobioeconomia brasileira para vender online, ampliar o acesso a mercados e aumentar a competitividade de produtos ligados aos biomas brasileiros.

O que os produtores vão receber

Os empreendedores selecionados terão acesso a uma jornada de capacitação voltada ao comércio eletrônico, com conteúdos sobre estratégia comercial, logística, marketing digital e posicionamento competitivo.

Além das aulas, a parceria prevê descontos, apoio logístico, visibilidade em campanhas e eventos, mentorias individuais e acesso às soluções financeiras do Mercado Pago.

Dez empreendimentos também serão escolhidos para receber consultoria especializada em branding, com apoio para desenvolvimento de identidade visual, rótulos e storytelling.

A ideia é fortalecer marcas locais e ajudar pequenos negócios a disputar espaço em um ambiente digital cada vez mais competitivo.

Programa já movimentou R$ 35 milhões

A parceria faz parte da expansão do Biomas a um Clique, programa criado pelo Mercado Livre para reduzir barreiras de acesso ao mercado enfrentadas por produtores da sociobioeconomia.

Desde 2020, a iniciativa já apoiou mais de 300 empreendimentos no Brasil. Atualmente, 154 estão ativos na plataforma.

Ao todo, são mais de 2 mil produtos da sociobioeconomia brasileira disponíveis no marketplace, com mais de 183 mil itens vendidos.

Os negócios participantes já somam R$ 10 milhões em faturamento direto e mais de R$ 35 milhões em volume transacionado dentro do ecossistema do Mercado Livre.

“O fortalecimento da sociobioeconomia passa por ampliar o acesso ao mercado e conectar empreendedores locais a oportunidades reais de crescimento”, afirma Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre.

Segundo ela, a parceria dá continuidade ao trabalho do Biomas a um Clique ao aproximar pequenos produtores e comunidades tradicionais do mercado digital.

“Com essa parceria, damos continuidade ao trabalho que o Biomas a um Clique vem construindo ao aproximar pequenos produtores e comunidades tradicionais do mercado, gerando renda, inclusão financeira e fortalecendo negócios que valorizam os biomas brasileiros”, diz.

Quem pode participar

Podem participar associações, cooperativas, microempreendedores individuais e pequenas empresas da bioeconomia que atuem de forma sustentável e gerem impacto socioambiental positivo.

Os empreendimentos precisam ter CNPJ ativo, atuar nos biomas brasileiros, possuir produtos aptos para comercialização e disponibilidade para participar da jornada de capacitação.

A seleção busca fortalecer negócios que já fazem parte de cadeias produtivas com potencial econômico, mas que ainda enfrentam dificuldades para acessar grandes mercados consumidores.

O que são as Rotas da Integração Nacional

As Rotas da Integração Nacional são coordenadas pelo MIDR e têm como objetivo fortalecer cadeias produtivas estratégicas, reduzir desigualdades regionais e ampliar oportunidades de geração de renda.

Atualmente, o programa atua em 14 cadeias produtivas distribuídas por 79 polos, 1.265 municípios e 20 estados brasileiros.

Entre os segmentos contemplados estão açaí, pescado, leite, moda, economia circular, café, cacau, mel, mandioca e biodiversidade.

A estratégia busca integrar setor público e privado para fortalecer arranjos produtivos locais, ampliar a competitividade de pequenos negócios e impulsionar o desenvolvimento sustentável regional.

Bioeconomia no marketplace

Para o Mercado Livre, a entrada de pequenos produtores no e-commerce ajuda a reduzir uma barreira histórica da sociobioeconomia: o acesso ao mercado.

Muitos desses empreendimentos têm produtos ligados à conservação ambiental, ao uso sustentável da biodiversidade e ao conhecimento tradicional, mas enfrentam limitações em logística, escala, marketing e canais de venda.

Com a digitalização, a expectativa é ampliar o alcance desses negócios e conectar consumidores a produtos de origem mais sustentável.

Hoje, o Biomas a um Clique reúne produtos de biomas contemplados pelo programa em uma seção dedicada no marketplace no Brasil, na Argentina e no México.

A nova parceria com o MIDR amplia o alcance da iniciativa e reforça a aposta do Mercado Livre em usar sua plataforma para gerar renda, inclusão produtiva e desenvolvimento regional.