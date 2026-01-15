BBB 26: Alberto Cowboy relembra rivalidade com Diego Alemão no BBB 7

BBB 26: (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20h39.
Em uma conversa descontraída na cozinha da casa do Big Brother Brasil 26, logo após as 26 horas de Prova do Líder, o veterano Alberto Cowboy voltou ao passado e falou sobre uma das rivalidades mais lembradas pelos fãs do reality: sua disputa com Diego Alemão no BBB 7.
Cowboy, que se tornou o primeiro líder da atual edição após uma longa prova de resistência, usou o momento para explicar como sua postura estratégica o colocou na posição de vilão daquela temporada. “Eu fui vilão porque joguei”, afirmou ele aos colegas de confinamento. Segundo ele, sua atitude de colocar Diego no Paredão — inclusive contra participantes com quem Alemão tinha maior conexão — foi interpretada pelo público como algo negativo, mesmo sendo uma tática de jogo.
O empresário mineiro lembrou que, naquela edição, ninguém acreditou quando ele venceu uma prova de resistência contra Diego Alemão, que era visto pelo público como um dos participantes mais fortes e carismáticos. Para muitos telespectadores da época, a vitória de Cowboy sobre o “mocinho” tornou-se um choque, com fãs chegando a reclamar da situação. “O Brasil ficou louco quando eu ganhei...”, disse.
Além disso, Cowboy comentou que a derrota naquele momento virou uma lembrança marcante para Alemão — tanto que, segundo ele, ao falar da prova, o ex-campeão chega até a “engasgar”.
Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Diego Alemão, vencedor do BBB 7, pede para que Rodrigo Dourado, o diretor do Big Brother Brasil, o coloque na casa para ter uma revanche contra Alberto Cowboy.
Veja o vídeo:
🚨Diego Alemão (campeão do BBB 7) pede para Dourado, diretor do BBB, colocar ele nessa edição para ter uma revanche contra o rival, Alberto Cowboy. #BBB26 pic.twitter.com/lSCjBVMbKC
— Central Reality (@centralreality) January 15, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.