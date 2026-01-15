BBB 26: Alberto Cowboy relembra rivalidade com Diego Alemão no BBB 7

Em uma conversa descontraída na cozinha da casa do Big Brother Brasil 26, logo após as 26 horas de Prova do Líder, o veterano Alberto Cowboy voltou ao passado e falou sobre uma das rivalidades mais lembradas pelos fãs do reality: sua disputa com Diego Alemão no BBB 7.

Cowboy, que se tornou o primeiro líder da atual edição após uma longa prova de resistência, usou o momento para explicar como sua postura estratégica o colocou na posição de vilão daquela temporada. “Eu fui vilão porque joguei”, afirmou ele aos colegas de confinamento. Segundo ele, sua atitude de colocar Diego no Paredão — inclusive contra participantes com quem Alemão tinha maior conexão — foi interpretada pelo público como algo negativo, mesmo sendo uma tática de jogo.

O empresário mineiro lembrou que, naquela edição, ninguém acreditou quando ele venceu uma prova de resistência contra Diego Alemão, que era visto pelo público como um dos participantes mais fortes e carismáticos. Para muitos telespectadores da época, a vitória de Cowboy sobre o “mocinho” tornou-se um choque, com fãs chegando a reclamar da situação. “O Brasil ficou louco quando eu ganhei...”, disse.

Além disso, Cowboy comentou que a derrota naquele momento virou uma lembrança marcante para Alemão — tanto que, segundo ele, ao falar da prova, o ex-campeão chega até a “engasgar”.

Revanche

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Diego Alemão, vencedor do BBB 7, pede para que Rodrigo Dourado, o diretor do Big Brother Brasil, o coloque na casa para ter uma revanche contra Alberto Cowboy.

Veja o vídeo:

🚨Diego Alemão (campeão do BBB 7) pede para Dourado, diretor do BBB, colocar ele nessa edição para ter uma revanche contra o rival, Alberto Cowboy. #BBB26 pic.twitter.com/lSCjBVMbKC — Central Reality (@centralreality) January 15, 2026

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.