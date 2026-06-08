OpenAI, dona do ChatGPT, entra com pedido de IPO nos EUA e pode valer US$ 1 trilhão

A OpenAI deu mais um passo em direção ao mercado acionário dos Estados Unidos ao protocolar de forma confidencial seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) junto à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários do país. O movimento ocorreu nesta segunda-feira, 8, uma semana após a Anthropic anunciar procedimento semelhante.

Avaliada em mais de US$ 850 bilhões, a desenvolvedora do ChatGPT trabalha com a possibilidade de abrir capital em setembro. O modelo de registro confidencial permite que a companhia submeta informações financeiras aos reguladores para análise antes da divulgação pública dos documentos.

Embora a companhia não tenha divulgado o tamanho dos termos da oferta, a agência Reuters informou que a dona do GPT mira uma avaliação de até US$ 1 trilhão em uma estreia na bolsa.

Em abril, a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, explicou em entrevista à CNBC que é uma "boa prática" para uma empresa como a OpenAI "parecer, agir e se comportar" como uma companhia listada em bolsa. Na época, ela não confirmou um cronograma para a operação. Por outro lado, nesta segunda-feira, a empresa reiterou que ainda não definiu uma data para a abertura de capital.

Veja o comunicado divulgado pela empresa:

"Recentemente, submetemos um formulário S-1 confidencial. Prevemos que ele vaze, por isso estamos apenas anunciando. Ainda não definimos um prazo; pode demorar um pouco, pois há coisas que queremos fazer que provavelmente serão mais fáceis como empresa privada. Mas é um conjunto complexo de compensações e isso nos dá a opção de abrir o capital mais cedo, se for o melhor a fazer."

Próximos passos

Segundo uma fonte familiarizada com os planos da empresa, a OpenAI também pretende realizar uma oferta pública de aquisição destinada aos funcionários. A iniciativa permitiria a venda de ações com base na avaliação mais recente da companhia, de US$ 852 bilhões, reduzindo pressões de liquidez no curto prazo.

No processo de preparação para o IPO, a empresa tem contado com o apoio de bancos como Goldman Sachs e Morgan Stanley.

A ascensão da OpenAI ganhou força após o lançamento do ChatGPT, em 2022. Atualmente, o chatbot ultrapassa 900 milhões de usuários ativos por semana. Ao mesmo tempo, a empresa enfrenta uma disputa crescente por mercado com concorrentes como Anthropic e Google.

A Anthropic também avançou recentemente em seus planos de abertura de capital. Há uma semana, a empresa confirmou o envio confidencial de seu pedido de IPO. Antes disso, havia concluído uma rodada de investimentos que elevou sua avaliação para US$ 965 bilhões, acima dos US$ 852 bilhões atribuídos à OpenAI no fim de março.

Nesse cenário, o CEO da OpenAI, Sam Altman, terá de apresentar aos investidores uma narrativa baseada nos resultados financeiros da companhia. Embora tenha captado mais de US$ 180 bilhões ao longo de sua trajetória, a empresa continua registrando elevado consumo de caixa devido aos investimentos em capacidade computacional e infraestrutura para treinamento e operação de modelos de inteligência artificial.

Também nesta segunda-feira, Altman publicou um texto em que definiu o que chamou de "a terceira fase da OpenAI". Segundo ele, a primeira etapa esteve centrada na pesquisa sobre inteligência artificial geral, enquanto a segunda focou na transformação da empresa em uma "empresa de produtos" e no entendimento do uso das ferramentas pelos usuários.

"Agora estamos entrando na terceira fase", escreveu ele. "A economia está começando a se remodelar em torno da IA. A questão central agora é como tornar a IA avançada abundante, acessível, segura, útil e fácil o suficiente para que todas as pessoas e organizações possam se beneficiar dela."