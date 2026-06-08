Copa do Mundo 2026: quem vai cantar na cerimônia de abertura?

A Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade inédita. Pela primeira vez na história do torneio, haverá três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede: México, Estados Unidos e Canadá. A proposta da Fifa é transformar o início do Mundial em uma grande celebração cultural que represente os três anfitriões.

Pontapé inicial será no México com Shakira

A principal cerimônia acontecerá em 11 de junho, na Cidade do México, a partir das 14h30 (horário de Brasília), momentos antes do jogo México x África do Sul, no Estádio Azteca. O destaque será a apresentação da cantora colombiana Shakira, que interpretará "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026. A confirmação foi feita pela própria Fifa na última semana.

Além de Shakira, o evento no México contará com apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Lineup de apresentações para o primeiro jogo do México, na Copa do Mundo de 2026 (FIFA)

Abertura nos EUA terá a brasileira Anitta

Nos Estados Unidos, a cerimônia de abertura local será realizada no dia 12 de junho, pouco antes de Estados Unidos x Paraguai, no SoFi Stadium, às 22h (horário de Brasília), e terá nomes como Anitta, Katy Perry, LISA, Future e Rema. A abertura também deve começar uma hora e meia antes do jogo.

Artistas que vão se apresentar na abertura do primeiro jogo nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de 2026 (FIFA)

Canadá também vai ter espetáculo antes do jogo

Já o Canadá, também no dia 12 de junho, receberá apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince, antes do jogo Canadá x Bósnia e Herzegovina, no BMO Field. Assim como nas outras sedes, a programação está prevista para começar uma hora e meia antes do apito inicial, que será às 16h (horário de Brasília).

Artistas que vão se apresentar no primeiro jogo do Canadá, na Copa do Mundo de 2026

"A Fifa reuniu um grupo de músicos extraordinariamente potente, muito apropriado para a maior competição esportiva do planeta", afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino, durante a divulgação do álbum oficial do torneio.

Show do intervalo nos moldes do 'Super Bowl'

Além das cerimônias de abertura, a Copa de 2026 também terá outra inovação. A final do torneio, que será no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, contará pela primeira vez com um show de intervalo nos moldes do Super Bowl. Entre os artistas anunciados para a apresentação estão Madonna, Shakira e o grupo sul-coreano BTS.