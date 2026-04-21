17 eliminados, 1 prêmio histórico: relembre quem saiu e quando tudo mudou no BBB 26

A temporada mais turbulenta do Big Brother Brasil chega ao fim nesta terça-feira, 21, com uma final entre três nomes que sobreviveram a Paredões, expulsões e um roteiro de rupturas que nenhum roteirista ousaria assinar.

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,4 milhões — o maior da história do programa —, enquanto o país se prepara para uma votação que, segundo parciais, já aponta vantagem expressiva de Ana Paula.

O caminho até a final

O BBB 26 teve 17 eliminações pelo voto popular antes de definir seu top 3.

A trajetória começou com Aline Campos, que deixou a casa com 61,64% dos votos, e seguiu por uma sequência de saídas que incluiu nomes como Matheus (79,48%), Brigido (77,88%) e, na última berlinda, Leandro Boneco, eliminado no domingo, 19, com 52,19%.

Antes de se tornar a edição do maior prêmio, o BBB 26 já havia entrado para os livros de outra forma: a edição tornou-se a com o maior número de desclassificações na história do programa. Quatro participantes deixaram a casa sem passar pelo Paredão.

Relembre a ordem dos eliminados

Aline Campos (61,64%) Matheus (79,48%) Brigido (77,88%) Sarah Andrade (69,13%) Marcelo (68,56%) Maxiane (63,21%) Breno (58,96%) Babu Santana (68,62%) Alberto Cowboy (67,95%) Jonas Sulzbach (53,48%) Solange Couto (94,17%) Chaiany (61,07%) Samira (51,24%) Marciele (59,34%) Gabriela (64,12%) Jordana (71,80%) Leandro Boneco (52,19%)

Desclassificados/Desistentes: Sol Vega, Edilson, Paulo Augusto e Pedro

Os finalistas e o prêmio histórico

O top 3 do BBB 26 é totalmente formado por integrantes do grupo que ficou conhecido como "Eternos". O prêmio total desta edição chega a R$ 5,4 milhões, o maior da história do Big Brother Brasil.

A grande final acontece nesta terça, com transmissão na TV Globo e no Globoplay, após a novela Três Graças, a partir de 22h25. O apresentador Tadeu Schmidt estará na área externa da casa, que reunirá os ex-participantes da temporada. O DJ Alok é o convidado da noite.

Parciais de enquetes apontam Ana Paula Renault na liderança para a vitória, com 72% das intenções de voto.

Se confirmado, o resultado representará uma espécie de revanche: a jornalista entrou no programa com o peso de uma trajetória já conhecida pelo público há dez anos e sobreviveu até o fim numa casa que, nesta temporada, não poupou ninguém.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.