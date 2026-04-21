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17 eliminados, 1 prêmio histórico: relembre quem saiu e quando tudo mudou no BBB 26

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,4 milhões, e enquetes já mostram vantagem expressiva para um deles

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach: brothers eram veteranos no BBB 26 (Reprodução/Globo)

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach: brothers eram veteranos no BBB 26 (Reprodução/Globo)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 07h01.

A temporada mais turbulenta do Big Brother Brasil chega ao fim nesta terça-feira, 21, com uma final entre três nomes que sobreviveram a Paredões, expulsões e um roteiro de rupturas que nenhum roteirista ousaria assinar.

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,4 milhões — o maior da história do programa —, enquanto o país se prepara para uma votação que, segundo parciais, já aponta vantagem expressiva de Ana Paula.

O caminho até a final

O BBB 26 teve 17 eliminações pelo voto popular antes de definir seu top 3.

A trajetória começou com Aline Campos, que deixou a casa com 61,64% dos votos, e seguiu por uma sequência de saídas que incluiu nomes como Matheus (79,48%), Brigido (77,88%) e, na última berlinda, Leandro Boneco, eliminado no domingo, 19, com 52,19%.

Antes de se tornar a edição do maior prêmio, o BBB 26 já havia entrado para os livros de outra forma: a edição tornou-se a com o maior número de desclassificações na história do programa. Quatro participantes deixaram a casa sem passar pelo Paredão.

Relembre a ordem dos eliminados

  1. Aline Campos (61,64%)
  2. Matheus (79,48%)
  3. Brigido (77,88%)
  4. Sarah Andrade (69,13%)
  5. Marcelo (68,56%)
  6. Maxiane (63,21%)
  7. Breno (58,96%)
  8. Babu Santana (68,62%)
  9. Alberto Cowboy (67,95%)
  10. Jonas Sulzbach (53,48%)
  11. Solange Couto (94,17%)
  12. Chaiany (61,07%)
  13. Samira (51,24%)
  14. Marciele (59,34%)
  15. Gabriela (64,12%)
  16. Jordana (71,80%)
  17. Leandro Boneco (52,19%)

Desclassificados/Desistentes: Sol Vega, Edilson, Paulo Augusto e Pedro

Os finalistas e o prêmio histórico

O top 3 do BBB 26 é totalmente formado por integrantes do grupo que ficou conhecido como "Eternos". O prêmio total desta edição chega a R$ 5,4 milhões, o maior da história do Big Brother Brasil.

A grande final acontece nesta terça, com transmissão na TV Globo e no Globoplay, após a novela Três Graças, a partir de 22h25. O apresentador Tadeu Schmidt estará na área externa da casa, que reunirá os ex-participantes da temporada. O DJ Alok é o convidado da noite.

Parciais de enquetes apontam Ana Paula Renault na liderança para a vitória, com 72% das intenções de voto.

Se confirmado, o resultado representará uma espécie de revanche: a jornalista entrou no programa com o peso de uma trajetória já conhecida pelo público há dez anos e sobreviveu até o fim numa casa que, nesta temporada, não poupou ninguém.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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