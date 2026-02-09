Bad Bunny transforma show do Super Bowl em cerimônia real de casamento

Muitos casais sonham com uma cerimônia de casamento grandiosa, e o que é mais grandioso que o show de intervalo do Super Bowl?

Durante a apresentação de Bad Bunny durante o intervalo do jogo, um casamento foi exibido no palco. Ao contrário do que muitos podem pensar, não foi apenas parte da encenação.

O matrimônio aconteceu de verdade, com direito a cerimônia oficial, assinatura de documentos e bolo cortado diante de milhões de espectadores.

#badbunny #weddings #superbowlhalftimeshow #viral ♬ original sound - One Fab Day @onefabday Yes, that was a REAL wedding! 🙌 Imagine inviting Bad Bunny to your wedding and instead he invites you to tie the knot on stage during his Superbowl halftime show? The Grammy winning artist served as witness and even signed their marriage certificate, their towering cake was real too. More than 120 million tuned in to watch Bad Bunny perform, what an incredible way to say 'I do'! Congratulations to the happy couple 🤍 🎥 via @Entertainment Tonight #superbowl

A confirmação foi feita pela equipe do cantor à Associated Press, que revelou que o casal, cujos nomes não foram divulgados, havia originalmente convidado Bad Bunny para seu próprio casamento.

Em vez de comparecer à cerimônia, o artista decidiu fazer o convite inverso: chamou os noivos para se casarem ao vivo durante seu show no Super Bowl. “Não foi apenas uma cena. Foi um casamento real”, confirmou a equipe do cantor à publicação.

A união aconteceu enquanto Bad Bunny cantava Baile Inolvidable, faixa de seu álbum vencedor do Grammy Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny atuou como testemunha do casamento

Durante a performance, Bad Bunny atuou como testemunha do casamento e chegou a assinar o certificado de união, segundo o The Hollywood Reporter.

A cena incluiu ainda o casal cortando o bolo no palco, compartilhando o momento com músicos, dançarinos e convidados especiais.

O momento ocorreu logo após a participação especial de Lady Gaga, que apresentou uma versão com influências latinas de Die With a Smile.

Quais foram as participações especiais no show de Bad Bunny?

O espetáculo ocorreu no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, onde New England Patriots e Seattle Seahawks disputaram o Super Bowl LX. Além do grande momento do casório, a apresentação contou com uma série de participações de peso.

Além de Gaga, Ricky Martin também subiu ao palco, e celebridades como Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal, Ronald Acuña Jr. e Young Miko apareceram no cenário inspirado em Porto Rico.

Tom político na apresentação de Bad Bunny foi criticado por Trump

O show foi uma homenagem à cultura latino-americana e, em especial, à identidade porto-riquenha de Bad Bunny. O tom político também esteve presente.

Telões exibiram a frase “The only thing more powerful than hate is love” (“A única coisa mais poderosa do que o ódio é o amor”), retomando palavras ditas por Bad Bunny poucos dias antes, em seu discurso no Grammy Awards 2026.

Na ocasião, o cantor criticou políticas migratórias dos Estados Unidos e declarou: “Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos americanos”.

Ao final do espetáculo, Bad Bunny declarou “God Bless America” ("Deus abençoe a américa") e citou todos os países do continente americano, enquanto um letreiro reforçava a ideia de coletividade e pertencimento.

A apresentação não foi bem recebida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou publicamente o show nas redes sociais. Ele disse que era como “um tapa na cara” do país e uma afronta aos valores americanos de sucesso, criatividade e excelência.

Trump afirmou que o espetáculo foi “um dos piores de todos os tempos”, disse que ninguém entendia as letras cantadas em espanhol e atacou a coreografia, considerada por ele "inadequada para crianças". O presidente também criticou a escolha artística da liga e voltou a pedir mudanças em regras recentes da NFL, como o novo formato do kickoff.

"Não há nada de inspirador nessa bagunça de Show do Intervalo e, podem observar, ele receberá ótimas críticas da Mídia de Fake News, porque eles não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo real", escreveu o presidente.