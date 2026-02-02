Grammy 2026: Bad Bunny ganha prêmio Álbum do Ano por "Debí Tiras Más Fotos"

O cantor Bad Bunny levou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy Awards 2026 com o disco Debí Tirar Más Fotos, na cerimônia da 68ª edição realizada neste domingo, 1º de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Antes de vencer nesta categoria, o músico porto-riquenho levou também a estatueta de Melhor Álbum de Música Urbana.

Em seu discurso, o artista fez críticas contra o ICE (agentes do serviço de imigração dos EUA) e falou que era preciso responder ao ódio com amor. As declarações de Bad Bunny se referem às políticas de repressão à imigração, promovidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos americanos. O ódio se torna mais poderoso com mais ódio. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Então, por favor, precisamos ser diferentes."

O artista porto-riquenho não foi o único a protestar contra os agentes do ICE na premiação. Artistas como Billie Eilish, Kehlani e Justin Bieber apareceram usando pins escrito "ICE OUT" (fora ICE), em meio a protestos nos Estados Unidos.

Protestos contra ICE nos EUA

A onda de manifestações, intitulada "ICE Fora de Todos os Lugares", critica as táticas de controle à imigração do governo de Donald Trump e ocorre após mortes recentes de civis em operações federais.

Trata-se de uma resposta após as mortes de Renee Good e Alex Pretti, civis americanos mortos a tiros por agentes federais em operações de imigração em Minneapolis, que geraram protestos e críticas amplas em várias partes do país.