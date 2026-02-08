Pop

Super Bowl 2026: que horas começa o show de Bad Bunny e onde assistir?

Com patrocínio da Apple Music, apresentação marca a primeira vez de um show totalmente em espanhol no intervalo do Super Bowl.

Artista promete espetáculo com forte identidade latina, hits globais e produção marcante no intervalo da final da NFL. (Kevin Mazur/WireImage/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10h42.

O Super Bowl LX acontece neste domingo, 8, e está marcado para começar às 20h30 (horário de Brasília), com a partida entre o New England Patriots e o Seattle Seahawks, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O show do Bad Bunny, que irá marcar o tradicional intervalo do jogo, acontecerá apenas após o segundo tempo. No Brasil, a transmissão será feita pela ESPN no Disney+ Premium, na GE TV (no YouTube) e no SporTV.

Nos jogos de futebol americano, as partidas têm quatro tempos de 15 minutos. Entretanto, o jogo é frequentemente é pausado, o que pode estender as partidas por tempo indeterminado.

Em média, dois tempos no futebol americano duram entre 1h e 1h30. Então, o show do Bad Bunny no Super Bowl deve iniciar por volta das 21h45 a 22h15.

Como será o show de Bad Bunny no Super Bowl?

Bad Bunny, que recentemente venceu três Grammys, — inclusive, de Álbum do Ano — é o primeiro artista latino a ser a atração principal solo do evento e o primeiro a realizar uma apresentação totalmente em espanhol no palco do Super Bowl. O show terá entre 12 e 15 minutos.

