Bad Bunny no Brasil este mês: ainda tem ingressos?

O cantor porto-riquenho Bad Bunny confirmou duas apresentações no Brasil em fevereiro de 2026, como parte da turnê mundial “Debí Tirar Más Fotos”. Os shows estão marcados para 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

Apesar de ter tido uma venda com bastante adesão, alguns ingressos da turnê de Bad Bunny ainda estão disponíveis para o dia 21, com lugares na seção "Cadeira Inferior", por R$ 875,00. A classificação etária é de 16 anos, e menores de 05 a 15 anos podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Os ingressos são adquiridos diretamente pela Ticketmaster Brasil.

Durante a venda e a pré-venda, os setores e preços dos ingressos para o show do Bad Bunny foram:

Mapa dos Show de Bad Bunny no Brasil, que acontecem dia 21 e 22 de fevereiro, em São Paulo. (Reprodução/Ticketmaster).

As apresentações do cantor no Brasil fazem parte da “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que promove o álbum mais recente do artista e já passou por várias cidades da América Latina, Europa e outras regiões do mundo.

A turnê tem um setlist diversificado que inclui sucessos como Callaíta, Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, Dákiti, Safaera e outros hits que marcaram a carreira do cantor porto-riquenho.

As apresentações são conhecidas por combinações de ritmos latinos, reggaeton, trap e pop, além de uma produção audiovisual completa e momentos de interação com a plateia. Confira as informações completas: