Super Bowl 2026: Bad Bunny será atração do show do intervalo; veja vídeo de anúncio

Porto-riquenho será o primeiro artista latino solo a comandar o palco principal do evento

Bad Bunny: cantor é o latino mais ouvido no mundo — e ainda aposta em músicas longas (Kevin Mazur/WireImage/Getty Images)

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09h52.

O cantor Bad Bunny foi confirmado como a atração do show do intervalo do Super Bowl 2026, que acontecerá no dia 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia. O Super Bowl é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo.

O porto-riquenho, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio, é hoje uma das figuras centrais da música latina contemporânea. Desde 2021, é um dos artistas mais ouvidos no Spotify, com 296 milhões de streams registrados apenas na semana de estreia de um álbum.

Com passagens pelos gêneros reggaeton e trap latino, Bad Bunny tem mais de 115 milhões de discos vendidos. Seu álbum líder de vendas, Un Verano Sin Ti, ultrapassou 23 milhões de unidades comercializadas.

Super Bowl impulsiona visibilidade global de artistas

O show do intervalo do Super Bowl é conhecido por gerar aumento na popularidade dos artistas convidados. Em 2024, Kendrick Lamar atingiu 133,5 milhões de espectadores durante sua apresentação, de acordo com dados da gravadora Roc Nation.

Além de cantor, Bad Bunny também atuou em produções de cinema como Bullet Train e Happy Gilmore 2, ampliando sua presença no entretenimento internacional.

Bad Bunny teve 12 indicações ao Grammy Latino em 2025 e já venceu três Grammys e 12 Grammys Latinos ao longo da carreira.

Veja vídeo de anúncio:

