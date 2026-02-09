Quais famosos estavam no show do Bad Bunny no Super Bowl?

Na noite deste domingo, 8, o show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl XL chamou atenção ao reunir 127,7 milhões de espectadores, segundo a Nielsen, e gerar uma série de momentos virais.

Em apenas 14 minutos houve um casamento verdadeiro durante a apresentação, dança, um discurso de Bad Bunny listando todos os países da América e participações especiais de celebridades.

Quais foram as participações especiais no show de Bad Bunny?

O espetáculo aconteceu no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, palco do jogo do Super Bowl LX entre New England Patriots e Seattle Seahawks.

Bad Bunny criou uma encenação grandiosa inspirada em Porto Rico, com direito a campo de cana-de-açúcar cenográfico, um bairro caribenho e a icônica “casita” usada por Bad Bunny em sua residência de shows.

Um destaque foi a participação surpresa de Lady Gaga, que surgiu para interpretar uma versão com influência latina de “Die With a Smile”, acompanhada por músicos de salsa.

Além de Gaga, Ricky Martin também subiu ao palco em um dos momentos mais simbólicos da noite, reforçando o diálogo entre gerações da música latina.

O show contou ainda com a presença de diversas celebridades que circularam e dançaram sob o telhado da casita, entre elas Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal, Ronald Acuña Jr. e Young Miko, além de outros convidados que integraram a narrativa visual da apresentação.

Quais músicas Bad Bunny apresentou no Super Bowl?

Bad Bunny concentrou no curto show boa parte da tracklist de seu álbum Debí Tirar Más Fotos. Confira a setlist:

"Tití Me Preguntó"

"Yo Perreo Sola"

"Safaera"

"Party"

"Voy a Llevarte Pa’ PR"

"EoO"

"Monaco"

"Die with a Smile" (Versão salsa), com Lady Gaga

"BAILE INoLVIDABLE"

"NUEVAYoL"

"LO QUE LE PASÓ A HAWAii", com Ricky Martin

"El Apagón"

"CAFé CON RON"

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

Tom político da apresentação de Bad Bunny foi criticado por Trump

O show foi uma homenagem à cultura latino-americana e, em especial, à identidade porto-riquenha de Bad Bunny. O tom político também esteve presente.

Telões exibiram a frase “The only thing more powerful than hate is love” (“A única coisa mais poderosa do que o ódio é o amor”), retomando palavras ditas por Bad Bunny poucos dias antes, em seu discurso no Grammy Awards 2026.

Na ocasião, o cantor criticou políticas migratórias dos Estados Unidos e declarou: “Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos americanos”.

Ao final do espetáculo, Bad Bunny declarou “God Bless America” ("Deus abençoe a américa") e citou todos os países do continente americano, enquanto um letreiro reforçava a ideia de coletividade e pertencimento.

Essa faceta ativista da apresentação não foi bem recebida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou publicamente o show nas redes sociais. Ele disse que era como “um tapa na cara” do país e uma afronta aos valores americanos de sucesso, criatividade e excelência.

Trump afirmou que o espetáculo foi “um dos piores de todos os tempos”, disse que ninguém entendia as letras cantadas em espanhol e atacou a coreografia, considerada por ele "inadequada para crianças". O presidente também criticou a escolha artística da liga e voltou a pedir mudanças em regras recentes da NFL, como o novo formato do kickoff.

"Não há nada de inspirador nessa bagunça de Show do Intervalo e, podem observar, ele receberá ótimas críticas da Mídia de Fake News, porque eles não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo real", escreveu o presidente.