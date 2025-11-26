Atores mais bem pagos de Stranger Things — o primeiro vai surpreender

O impacto comercial de Stranger Things não aparece só nos números da audiência. Ele também transformou o elenco em um dos mais bem pagos da TV e do streaming. A evolução dos salários ao longo das temporadas mostra como a série se tornou uma vitrine global para a Netflix — e como isso se refletiu diretamente nos contratos.

A última temporada foi negociada em patamares que hoje figuram entre os mais elevados da indústria, resultado da combinação entre força de público, pressão por valorização e o peso que a marca adquiriu nos últimos anos.

Winona Ryder e David Harbour mantêm a liderança absoluta dos cachês. Cada um fechou a 5ª temporada por US$ 9,5 milhões, equivalente a cerca de US$ 1,2 milhão por episódio — cifras que reforçam o status dos dois como âncoras da produção.

Núcleo jovem ultrapassa patamares milionários

Os demais jovens do grupo principal — Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink — também alcançaram acordos expressivos.

Cada um receberá pouco mais de US$ 7 milhões pela última temporada, algo próximo de US$ 875 mil por episódio. O avanço é notável: no início da série, esses atores recebiam entre US$ 20 mil e US$ 30 mil por episódio.

Entre os adolescentes e jovens adultos do elenco principal, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton e Maya Hawke assinam contratos de aproximadamente US$ 6 milhões cada, com pagamentos perto de US$ 750 mil por episódio. É outro exemplo da valorização decorrente da expansão da série e de seu impacto cultural.

Millie Bobby Brown, embora protagonista, aparece abaixo na produção. Como Eleven, a atriz ganha aproximadamente US$ 500 mil por episódio, totalizando US$ 4 milhões na temporada final.

A diferença ocorre porque seu contrato exclusivo com a Netflix — e diferente dos demais atores — prevê valores superiores em outros projetos, como Enola Holmes e Donzela, nos quais pode receber até US$ 10 milhões por filme, além de atuar como produtora.

Salto desde a 1ª temporada

A evolução salarial demonstra como Stranger Things se tornou uma das produções mais caras da história do streaming. No início, os adultos veteranos ganhavam entre US$ 100 mil e US$ 150 mil por episódio — valores altos, mas distantes do atual topo milionário. Já o elenco jovem vivia uma realidade completamente diferente, ainda em fase inicial de carreira.

Saiba mais sobre Stranger Things: