Roland Garros 2026: veja os jogos desta sexta-feira, 5, e onde assistir

Flavio Cobolli: tenista italiano alcançou as semifinais de um torneio do Grand Slam pela primeira vez na carreira (Jean-Baptiste Autissier/FFT/Divulgação)
Repórter
Publicado em 5 de junho de 2026 às 00h05.
O torneio de Roland Garros entra em sua reta final nesta sexta-feira, 5, com as semifinais da chave de simples masculino e das duplas masculina e feminina.
O destaque para o público brasileiro fica por conta de Luisa Stefani, que disputa uma vaga na final de duplas femininas ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.
Entre os homens, o alemão Alexander Zverev enfrenta o tcheco Jakub Mensik na primeira semifinal do dia.
Já a segunda vaga na decisão será disputada em um duelo italiano entre Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, que alcançou pela primeira vez uma semifinal de Grand Slam na carreira.
As partidas de Roland Garros estão sendo transmitidas no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Disney+.
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