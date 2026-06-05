Esporte

Roland Garros 2026: veja os jogos desta sexta-feira, 5, e onde assistir

Semifinais de simples masculino e duplas movimentam o torneio nesta sexta-feira, com a brasileira Luisa Stefani em busca de vaga na decisão

Flavio Cobolli: tenista italiano alcançou as semifinais de um torneio do Grand Slam pela primeira vez na carreira (Jean-Baptiste Autissier/FFT/Divulgação)

Flavio Cobolli: tenista italiano alcançou as semifinais de um torneio do Grand Slam pela primeira vez na carreira (Jean-Baptiste Autissier/FFT/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de junho de 2026 às 00h05.

O torneio de Roland Garros entra em sua reta final nesta sexta-feira, 5, com as semifinais da chave de simples masculino e das duplas masculina e feminina.

O destaque para o público brasileiro fica por conta de Luisa Stefani, que disputa uma vaga na final de duplas femininas ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.

Entre os homens, o alemão Alexander Zverev enfrenta o tcheco Jakub Mensik na primeira semifinal do dia.

Já a segunda vaga na decisão será disputada em um duelo italiano entre Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, que alcançou pela primeira vez uma semifinal de Grand Slam na carreira.

Onde assistir aos jogos de Roland Garros?

As partidas de Roland Garros estão sendo transmitidas no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Disney+.

Veja a programação desta sexta-feira, 5, em Roland Garros

Simples masculino

  • 9h45 — Jakub Mensik (Tchéquia) x Alexander Zverev (Alemanha)
    Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier
  • 14h — Matteo Arnaldi (Itália) x Flavio Cobolli (Itália)
    Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier
veterano de grandes torneios, o cabeça de chave número 2, Alexander Zverev, não se deixou abalar. Depois de virar o jogo, ele assumiu o controle da partida e venceu em sets diretos em roland garros

Alexander Zverev: tenista alemão é o terceiro melhor do mundo no ranking ATP (Philippe Montigny / FFT/Divulgação)

Duplas masculinas

  • 7h — Horacio Zeballos (Argentina) e Marcel Granollers (Espanha) x Simone Bolelli (Itália) e Andrea Vavassori (Itália)
    Semifinal | Court Simonne-Mathieu
Os cabeças de chave número 1 e atuais campeões, Horacio Zeballos e Marcel Granollers, avançaram para as semifinais de duplas masculinas em Roland Garros

Horacio Zeballos e Marcel Granollers: os atuais campeões avançaram para as semifinais de duplas masculinas (Julien Crosnier / FFT/Divulgação)

Nas duplas masculinas, os cabeças de chave número 5, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, avançaram para as semifinais com uma vitória sobre Petr Nouza e Neil Oberleitner em roland garros

Simone Bolelli e Andrea Vavassori: italianos avançaram para as semifinais de Roland Garros com uma vitória sobre Petr Nouza e Neil Oberleitner

Duplas femininas

  • 8h10 — Katerina Siniaková (Tchéquia) e Taylor Townsend (Estados Unidos) x Luisa Stefani (Brasil) e Gabriela Dabrowski (Canadá)
    Semifinal | Court Simonne-Mathieu
Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em roland garros

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani: ao lado da canadense, brasileira garantiu a melhor campanha da carreira em Roland Garros (André Ferreira / FFT/Divulgação)

  • 9h20 — Shuko Aoyama (Japão) e En-Shuo Liang (Taiwan) x Aleksandra Krunic (Sérvia) e Anna Danilina (Cazaquistão)
    Semifinal | Court Simonne-Mathieu
Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)Roland Garros

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