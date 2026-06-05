Roland Garros 2026: veja os jogos desta sexta-feira, 5, e onde assistir

O torneio de Roland Garros entra em sua reta final nesta sexta-feira, 5, com as semifinais da chave de simples masculino e das duplas masculina e feminina.

O destaque para o público brasileiro fica por conta de Luisa Stefani, que disputa uma vaga na final de duplas femininas ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.

Entre os homens, o alemão Alexander Zverev enfrenta o tcheco Jakub Mensik na primeira semifinal do dia.

Já a segunda vaga na decisão será disputada em um duelo italiano entre Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, que alcançou pela primeira vez uma semifinal de Grand Slam na carreira.

Onde assistir aos jogos de Roland Garros?

As partidas de Roland Garros estão sendo transmitidas no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Disney+.

Veja a programação desta sexta-feira, 5, em Roland Garros

Simples masculino

9h45 — Jakub Mensik (Tchéquia) x Alexander Zverev (Alemanha)

Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier

| Quadra Philippe-Chatrier 14h — Matteo Arnaldi (Itália) x Flavio Cobolli (Itália)

Semifinal | Quadra Philippe-Chatrier

Alexander Zverev: tenista alemão é o terceiro melhor do mundo no ranking ATP (Philippe Montigny / FFT/Divulgação)

Duplas masculinas

7h — Horacio Zeballos (Argentina) e Marcel Granollers (Espanha) x Simone Bolelli (Itália) e Andrea Vavassori (Itália)

Semifinal | Court Simonne-Mathieu

Horacio Zeballos e Marcel Granollers: os atuais campeões avançaram para as semifinais de duplas masculinas (Julien Crosnier / FFT/Divulgação)

Simone Bolelli e Andrea Vavassori: italianos avançaram para as semifinais de Roland Garros com uma vitória sobre Petr Nouza e Neil Oberleitner

Duplas femininas

8h10 — Katerina Siniaková (Tchéquia) e Taylor Townsend (Estados Unidos) x Luisa Stefani (Brasil) e Gabriela Dabrowski (Canadá)

Semifinal | Court Simonne-Mathieu

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani: ao lado da canadense, brasileira garantiu a melhor campanha da carreira em Roland Garros (André Ferreira / FFT/Divulgação)