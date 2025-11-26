Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Netflix aprende com Disney e aposta em Stranger Things como franquia

Desde 2020, Stranger Things gerou mais de US$ 1 bilhão em receita direta e movimentou mais US$ 200 milhões com produtos licenciados

Stranger Things: última temporada da série será lançada nesta quarta-feira (Stranger Things/Netflix)

Stranger Things: última temporada da série será lançada nesta quarta-feira (Stranger Things/Netflix)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11h14.

A quinta temporada de Stranger Things, que estreia nesta quarta-feira, 26, não marca apenas o fim de uma série. Representa uma virada no modelo de negócios da Netflix: o foco deixa de ser volume de lançamentos e passa a ser propriedade intelectual durável — uma estratégia já conhecida no ecossistema da Disney.

Desde 2020, Stranger Things gerou mais de US$ 1 bilhão em receita direta e movimentou mais US$ 200 milhões com produtos licenciados. Com o encerramento da série, o valor total pode ultrapassar US$ 2 bilhões. O conteúdo episódico termina. A franquia começa.

Como a Netflix transformou Stranger Things em máquina de fazer dinheiro

Da produção ao portfólio

Ao moldar Stranger Things como marca, a Netflix segue a mesma lógica de Star Wars, Marvel e Frozen: personagens, estética e símbolos tornam-se ativos reaproveitáveis em múltiplos formatos — filmes, séries derivadas, eventos, teatro e produtos.

Em vez de um catálogo com séries descartáveis, a plataforma constrói um portfólio de IPs com capacidade de gerar receita por tempo indeterminado.

IP como vantagem competitiva

A aposta em propriedades intelectuais (IP, na sigla em inglês) transforma o conteúdo em negócio recorrente. Com mais de 150 produtos licenciados, Stranger Things é hoje a franquia mais rentável da história do streaming. A longevidade da marca compensa o investimento de US$ 480 milhões na última temporada.

Para a Netflix, a lógica não é mais lançar séries de sucesso pontual, mas desenvolver universos próprios que sustentem engajamento contínuo.

O streaming como franquia

A Netflix já prepara o futuro de Stranger Things com spin-offs, animações e experiências temáticas. A propriedade intelectual vira plataforma, e o streaming entra na era das franquias — com menos volume e mais retorno por marca consolidada.

A meta é clara: transformar histórias em ativos estratégicos. Exatamente como a Disney fez com seus maiores sucessos.

Saiba mais sobre Stranger Things:

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsSériesSéries americanasNetflix

Mais de Pop

Feriados 2026: quais poderão ser emendados?

Star Wars da Netflix? Como Stranger Things virou franquia multibilionária

5ª temporada de Stranger Things custa mais que Vingadores

A estratégia da Netflix para fazer Stranger Things faturar bilhões

Mais na Exame

Pop

Feriados 2026: quais poderão ser emendados?

Ciência

Estudo brasileiro revela como certos tipos de câncer de mama "driblam" tratamento

Future of Money

Bitcoin dá sinais de recuperação após queda, mas futuro do ativo é incerto

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quarta-feira, 26