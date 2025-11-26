Pop

Que horas estreia a 5ª temporada de Stranger Things na Netflix hoje?

A quinta temporada da série será lançada em três volumes durante o fim do ano, confira as datas e horários

Stranger Things: primeiros capítulos da 5ª temporada estreiam nesta quarta-feira, 26, na Netflix (Stranger Things/Netflix)

Stranger Things: primeiros capítulos da 5ª temporada estreiam nesta quarta-feira, 26, na Netflix (Stranger Things/Netflix)

Da Redação
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09h44.

Stranger Things está acabando. Na verdade, é o começo do fim. A quinta temporada da série oitentista chega à Netflix nesta quarta-feira, 26, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. A expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões até o fim da série.

O final de Stranger Things, assim como a quarta temporada, será lançado em partes.  Confira abaixo as datas e horários de cada uma das estreias.

Cronograma da quinta temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

  • Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h
  • Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h
  • Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quantos episódios e quais os títulos

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

  1. The Crawl
  2. The Vanishing of...
  3. The Turnbow Trap
  4. Sorcerer
  5. Shock Jock
  6. Escape From Camazotz
  7. The Bridge
  8. The Rightside Up

As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas:

  • Episódio 1: 1h08
  • Episódio 2: 54 minutos
  • Episódio 3: 1h06
  • Episódio 4: 1h23

O que esperar da história

A nova temporada começa no outono de 1987 e traz os personagens de volta a Hawkins. Segundo a sinopse oficial, Vecna desapareceu e a cidade está sob quarentena militar, com o governo em busca de Eleven.

“A batalha final se aproxima, com uma escuridão ainda mais poderosa e letal do que qualquer outra enfrentada até agora,” diz o texto promocional da Netflix. Para vencer o mal, o grupo de amigos precisará se reunir — pela última vez.

Ross Duffer revelou que os executivos da Netflix ficaram emocionados ao lerem o roteiro da temporada. “Vi pessoas chorando que nunca tinham chorado antes”, contou.

David Harbour, que interpreta Hopper, afirmou que o episódio final é “o melhor que já fizeram”, e que “os últimos 20 minutos causaram um choro incontrolável em todos no elenco durante a leitura do roteiro.”

