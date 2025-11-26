Que horas estreia a 5ª temporada de Stranger Things na Netflix hoje?

Stranger Things está acabando. Na verdade, é o começo do fim. A quinta temporada da série oitentista chega à Netflix nesta quarta-feira, 26, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming.

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. A expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões até o fim da série.

O final de Stranger Things, assim como a quarta temporada, será lançado em partes. Confira abaixo as datas e horários de cada uma das estreias.

Cronograma da quinta temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h

- 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h

- 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quantos episódios e quais os títulos

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

The Crawl The Vanishing of... The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape From Camazotz The Bridge The Rightside Up

As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas:

Episódio 1: 1h08

Episódio 2: 54 minutos

Episódio 3: 1h06

Episódio 4: 1h23

O que esperar da história

A nova temporada começa no outono de 1987 e traz os personagens de volta a Hawkins. Segundo a sinopse oficial, Vecna desapareceu e a cidade está sob quarentena militar, com o governo em busca de Eleven.

“A batalha final se aproxima, com uma escuridão ainda mais poderosa e letal do que qualquer outra enfrentada até agora,” diz o texto promocional da Netflix. Para vencer o mal, o grupo de amigos precisará se reunir — pela última vez.

Ross Duffer revelou que os executivos da Netflix ficaram emocionados ao lerem o roteiro da temporada. “Vi pessoas chorando que nunca tinham chorado antes”, contou.

David Harbour, que interpreta Hopper, afirmou que o episódio final é “o melhor que já fizeram”, e que “os últimos 20 minutos causaram um choro incontrolável em todos no elenco durante a leitura do roteiro.”