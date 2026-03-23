Acordo bilionário pode redesenhar Hollywood

A tentativa de David Ellison de unir Paramount e Warner Bros. Discovery pode resultar em uma das maiores transformações recentes da indústria do entretenimento. O acordo, estimado em mais de US$ 111 bilhões, ocorre em um momento de mudanças estruturais no setor, marcado pela queda da TV por assinatura e pela expansão das plataformas de streaming.

Segundo o Financial Times, o empresário, filho do fundador da Oracle, Larry Ellison, tem ampliado sua atuação em Hollywood e busca consolidar um grupo capaz de competir com empresas como Netflix e Disney.

A proposta inclui a combinação de dois dos estúdios mais tradicionais da indústria, responsáveis por algumas das principais franquias do cinema e da televisão. Caso seja aprovada pelos órgãos reguladores, a operação deve reunir marcas como Warner Bros., Paramount Pictures, HBO, CBS e CNN, além dos serviços de streaming Paramount+ e HBO Max.

A integração desses ativos pode ampliar a presença global da empresa e fortalecer sua posição no mercado de entretenimento.

Dívida elevada e pressão por resultados

O acordo envolve uma estrutura financeira robusta e levanta preocupações entre analistas. Conforme destacou o FT, a operação pode resultar em uma dívida próxima de US$ 80 bilhões, o que aumenta a pressão por redução de custos e geração de receita.

Especialistas apontam que a integração das empresas será complexa, sobretudo em um cenário de queda de audiência na TV tradicional e aumento da concorrência no streaming.

Ellison tem defendido que a fusão pode representar uma mudança na forma de operação do setor. A estratégia inclui ampliar o investimento em produções originais e aumentar a frequência de lançamentos de filmes nos cinemas.

A proposta busca fortalecer as marcas envolvidas e ampliar a competitividade diante de outras plataformas globais.

Incerteza no setor

A possível fusão também levanta dúvidas sobre impactos internos. Analistas ouvidos pelo Financial Times avaliam que operações desse porte costumam levar a reestruturações e cortes de custos, o que pode afetar equipes administrativas e operacionais.

Funcionários das empresas envolvidas acompanham o processo com incerteza, sobretudo após outras fusões recentes no setor que resultaram em demissões.

O movimento liderado por Ellison reflete uma transformação mais ampla na indústria do entretenimento. A combinação entre grandes catálogos, produção contínua de conteúdo e distribuição digital se tornou central para a estratégia das empresas.

Nesse contexto, a fusão entre Paramount e Warner Bros. pode representar mais um passo na reorganização do setor, em meio à disputa por audiência e assinantes em escala global.