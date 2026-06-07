GP de Mônaco de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida

Fórmula 1: GP acontecerá neste fim de semana (CHANDAN KHANNA / AFP)
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Publicado em 7 de junho de 2026 às 04h45.
A Fórmula 1 retorna às pistas neste fim de semana para a disputa do GP de Mônaco. A corrida, que será realizada neste domingo, é uma das etapas mais tradicionais e prestigiadas do calendário e dá início à fase europeia da temporada nas estreitas ruas do Principado.
Por ser realizada na Europa, a programação acontece pela manhã no horário de Brasília. Antes da corrida, os pilotos entram na pista para a classificação, sessão que define o grid de largada e costuma ser decisiva em Mônaco, onde as ultrapassagens são raras.
Kimi Antonelli venceu o GP do Canadá, disputado em 24 de maio, e conquistou sua quarta vitória na temporada de 2026. Com isso, o piloto da Mercedes ampliou a vantagem na liderança do campeonato.
Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo lugar, seguido por Max Verstappen, da Red Bull. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 13º.
Com o resultado no Canadá, Antonelli ampliou sua vantagem no Mundial para 43 pontos. Russell segue na vice-liderança, enquanto Charles Leclerc aparece em terceiro, 13 pontos atrás do britânico.
A corrida do GP de Mônaco será realizada neste domingo, 7, às 10h (horário de Brasília).
Os fãs poderão acompanhar todas as atividades do fim de semana pelo SporTV3, pelo Globoplay e pela F1TV, plataforma oficial de streaming da categoria. A corrida deste domingo também terá transmissão ao vivo pela TV Globo.