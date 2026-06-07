Esporte

GP de Mônaco de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida

A corrida é uma das etapas mais tradicionais e prestigiadas do calendário e dá início à fase europeia da temporada

Fórmula 1: GP acontecerá neste fim de semana (CHANDAN KHANNA / AFP)

Fórmula 1: GP acontecerá neste fim de semana (CHANDAN KHANNA / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de junho de 2026 às 04h45.

A Fórmula 1 retorna às pistas neste fim de semana para a disputa do GP de Mônaco. A corrida, que será realizada neste domingo, é uma das etapas mais tradicionais e prestigiadas do calendário e dá início à fase europeia da temporada nas estreitas ruas do Principado.

Por ser realizada na Europa, a programação acontece pela manhã no horário de Brasília. Antes da corrida, os pilotos entram na pista para a classificação, sessão que define o grid de largada e costuma ser decisiva em Mônaco, onde as ultrapassagens são raras.

Antonelli chega a Mônaco após vitória no Canadá

Kimi Antonelli venceu o GP do Canadá, disputado em 24 de maio, e conquistou sua quarta vitória na temporada de 2026. Com isso, o piloto da Mercedes ampliou a vantagem na liderança do campeonato.

Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo lugar, seguido por Max Verstappen, da Red Bull. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 13º.

Como está a classificação dos pilotos

Com o resultado no Canadá, Antonelli ampliou sua vantagem no Mundial para 43 pontos. Russell segue na vice-liderança, enquanto Charles Leclerc aparece em terceiro, 13 pontos atrás do britânico.

Que horas assistir ao GP de Mônaco?

A corrida do GP de Mônaco será realizada neste domingo, 7, às 10h (horário de Brasília).

Onde assistir ao GP de Mônaco?

Os fãs poderão acompanhar todas as atividades do fim de semana pelo SporTV3, pelo Globoplay e pela F1TV, plataforma oficial de streaming da categoria. A corrida deste domingo também terá transmissão ao vivo pela TV Globo.

  • TV aberta: Globo (corrida)
  • TV por assinatura: SporTV3
  • Streaming: Globoplay e F1TV

Horários do GP de Mônaco (de Brasília)

  • TL1: sexta-feira, 5, às 8h30
  • TL2: sexta-feira, 5, às 12h
  • TL3: sábado, 6, às 7h30
  • Classificação: sábado, 6, às 11h
  • Corrida: domingo, 7, às 10h
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