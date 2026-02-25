Após elevar oferta pela Warner, Paramount surpreende com lucro de US$ 612 milhões no 4º tri

A Paramount Skydance registrou receita e lucro no quarto trimestre acima das estimativas de Wall Street, dias após apresentar nova oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery. O resultado reforça a movimentação da companhia em meio à disputa por consolidação no setor de mídia.

A controladora da CBS e da MTV registrou receita de US$ 8,15 bilhões, acima da projeção de US$ 8,12 bilhões. O lucro operacional ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) somou US$ 612 milhões, superando a expectativa de US$ 561,9 milhões. Em novembro, a empresa havia indicado faixa entre US$ 500 milhões e US$ 600 milhões.

A divisão de TV convencional, única operação lucrativa da companhia, gerou mais de US$ 1 bilhão em lucros ajustados, apesar de queda de 5% na receita, para US$ 4,67 bilhões. O desempenho refletiu cortes de custos implementados no período.

A Warner Bros., que mantém operação de TV menor e mais lucrativa, divulga balanço na manhã de quinta-feira, 26. A aquisição pode ampliar a escala da Paramount em TV linear e fortalecer ativos combinados.

Frustração com o streaming

O serviço de streaming da Paramount registrou receita de US$ 2,21 bilhões, abaixo da projeção de US$ 2,29 bilhões. O Paramount+ alcançou 78,9 milhões de assinantes. Em janeiro, a mensalidade foi reajustada de US$ 8 para US$ 9.

O estúdio Paramount Pictures reportou receita de US$ 1,26 bilhão, ante estimativa de US$ 1,24 bilhão.

Briga com a Netflix pela Warner

Em dezembro, a Warner Bros.Discovery fechou acordo para vender seus estúdios e serviço de streaming à Netflix por US$ 27,75 por ação, em transação avaliada em US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas. O plano prevê a separação de canais de TV por assinatura, como CNN e TNT, em empresa independente.

A Paramount, que concluiu fusão com a Skydance Media, de David Ellison, em agosto, revisou os termos da proposta pela Warner Bros. nesta semana, elevando a oferta para US$ 31 por ação. A nova investida levou a Warner Bros. a estender o período de negociações.

Pelos termos do acordo com a Netflix, caso o conselho da Warner Bros. considere a proposta da Paramount superior, a plataforma terá quatro dias para apresentar contraproposta. Ambas as empresas estão sujeitas à análise de órgãos reguladores nos Estados Unidos e em outras jurisdições.