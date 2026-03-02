HBO Max e Paramount+ vão se unir após fusão bilionária

HBO Max e Paramount+ passarão a operar em uma única plataforma de streaming após a conclusão da fusão entre a Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery (WBD). O plano foi detalhado pelo CEO da Paramount, David Ellison, durante teleconferência com investidores nesta segunda-feira, 2.

Ellison afirmou que a empresa pretende integrar os dois serviços, que atualmente somam mais de 200 milhões de assinantes diretos ao consumidor. A estratégia busca fortalecer a posição do novo grupo no mercado global de streaming, ampliando competitividade frente aos principais concorrentes do setor.

Como será a integração entre HBO Max e Paramount+?

O CEO não detalhou qual será o formato final da nova plataforma. Ainda não está definido se o HBO Max funcionará como uma aba dentro do serviço unificado ou se haverá integração total dos catálogos.

Ellison afirmou que a empresa deve concluir, até meados deste ano, a consolidação dos serviços em uma única estrutura. A proposta é combinar conteúdo, tecnologia e base de assinantes para ampliar alcance e fortalecer a competitividade no mercado de streaming.

HBO manterá independência editorial

Apesar da integração das plataformas, a Paramount indicou que a marca HBO continuará operando com autonomia criativa. A divisão é atualmente liderada por Casey Bloys.

"Nossa visão é que a HBO deve continuar sendo a HBO. Eles construíram uma marca extraordinária. São líderes no setor e queremos apenas que continuem fazendo ainda mais do que já fazem", disse.

O executivo afirmou que a integração permitirá que o conteúdo da HBO alcance um público mais amplo, sem interferência excessiva da gestão da Paramount. "Ao reunir as plataformas, todo o nosso conteúdo poderá alcançar um público ainda mais amplo do que conseguiríamos de forma independente", acrescentou.

Fusão entre Paramount e Warner Bros. Discovery

A integração dos serviços ocorre após disputa pela aquisição da Warner Bros. Discovery. A Paramount elevou sua proposta para US$ 31 por ação, superando oferta anterior e vencendo concorrência com a Netflix.

Com a aprovação do conselho da WBD, a fusão entre Paramount e Warner Bros. Discovery foi formalmente anunciada. A nova companhia passa a reunir ativos de cinema, televisão e streaming, incluindo marcas como HBO, Warner Bros., Paramount Pictures e CBS.