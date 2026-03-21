A aposta de R$ 265,95 milhões da Disney que virou crise

The Bachelorette: série terminou antes mesmo de começar (HIGHFIVE/Bauer-Griffin / Colaborador/Getty Images)
Repórter
Publicado em 21 de março de 2026 às 13h12.
Última atualização em 21 de março de 2026 às 13h15.
Uma aposta milionária da Disney se tornou uma crise que acabou custando caro.
A decisão de escalar a influenciadora Taylor Frankie Paul, conhecida por seu papel em A Vida Secreta das Esposas Mórmons, como protagonista da nova temporada de The Bachelorette, conhecida como "A Despedida", em português, levou ao cancelamento do programa dias antes da estreia.
A situação pesou no bolso da ABC, que faz parte do grupo Disney. A emissora investiu cerca de US$ 5 milhões por episódio em uma temporada de dez capítulos, totalizando aproximadamente US$ 50 milhões (cerca de R$ 265,95 milhões). A expectativa de receita publicitária chegava a US$ 35 milhões.
Com o cancelamento, o prejuízo da Disney pode ultrapassar a marca de US$ 100 milhões.
A escolha de Frankie Paul como a "solteirona" de The Bachelorette fazia parte de uma estratégia para reaquecer a franquia, que vinha registrando queda de audiência e receita.
A ideia era integrar talentos do streaming ao canal aberto, e aproveitar a popularidade da influenciadora em outro produto do grupo.
O plano foi interrompido após a divulgação de um vídeo de 2023 que mostra uma suposta agressão envolvendo Paul e seu ex-parceiro, Dakota. Horas depois da publicação das imagens, a ABC decidiu não levar a temporada ao ar.
A escolha de Paul rompeu com o padrão tradicional do programa, que historicamente seleciona protagonistas que já haviam feito parte do próprio universo da franquia. A mudança buscava ampliar o alcance do reality, mas elevou o risco reputacional.
Parte das controvérsias já era conhecida. A influenciadora havia enfrentado acusações anteriores, incluindo um caso judicial relacionado a agressão, que chegou a integrar sua narrativa em A Vida Secreta das Esposas Mórmons.
A divulgação do novo vídeo ampliou a pressão sobre a emissora e acelerou a decisão de suspender o lançamento.
O cancelamento afeta diretamente contratos publicitários e parcerias comerciais.
Marcas que haviam comprado espaço no programa precisarão ser realocadas para outras atrações.
Ao menos uma empresa já encerrou vínculo com o projeto após a repercussão do caso, segundo o Wall Street Journal.
A Disney também terá de lidar com custos já realizados em produção, marketing e divulgação, incluindo campanhas e aparições públicas da protagonista para promover a estreia.