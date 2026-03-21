A aposta de R$ 265,95 milhões da Disney que virou crise

Uma aposta milionária da Disney se tornou uma crise que acabou custando caro.

A decisão de escalar a influenciadora Taylor Frankie Paul, conhecida por seu papel em A Vida Secreta das Esposas Mórmons, como protagonista da nova temporada de The Bachelorette, conhecida como "A Despedida", em português, levou ao cancelamento do programa dias antes da estreia.

A situação pesou no bolso da ABC, que faz parte do grupo Disney. A emissora investiu cerca de US$ 5 milhões por episódio em uma temporada de dez capítulos, totalizando aproximadamente US$ 50 milhões (cerca de R$ 265,95 milhões). A expectativa de receita publicitária chegava a US$ 35 milhões.

Com o cancelamento, o prejuízo da Disney pode ultrapassar a marca de US$ 100 milhões.

A escolha de Frankie Paul como a "solteirona" de The Bachelorette fazia parte de uma estratégia para reaquecer a franquia, que vinha registrando queda de audiência e receita.

A ideia era integrar talentos do streaming ao canal aberto, e aproveitar a popularidade da influenciadora em outro produto do grupo.

O plano foi interrompido após a divulgação de um vídeo de 2023 que mostra uma suposta agressão envolvendo Paul e seu ex-parceiro, Dakota. Horas depois da publicação das imagens, a ABC decidiu não levar a temporada ao ar.

Crise expõe estratégia

A escolha de Paul rompeu com o padrão tradicional do programa, que historicamente seleciona protagonistas que já haviam feito parte do próprio universo da franquia. A mudança buscava ampliar o alcance do reality, mas elevou o risco reputacional.

Parte das controvérsias já era conhecida. A influenciadora havia enfrentado acusações anteriores, incluindo um caso judicial relacionado a agressão, que chegou a integrar sua narrativa em A Vida Secreta das Esposas Mórmons.

A divulgação do novo vídeo ampliou a pressão sobre a emissora e acelerou a decisão de suspender o lançamento.

Impacto comercial

O cancelamento afeta diretamente contratos publicitários e parcerias comerciais.

Marcas que haviam comprado espaço no programa precisarão ser realocadas para outras atrações.

Ao menos uma empresa já encerrou vínculo com o projeto após a repercussão do caso, segundo o Wall Street Journal.

A Disney também terá de lidar com custos já realizados em produção, marketing e divulgação, incluindo campanhas e aparições públicas da protagonista para promover a estreia.