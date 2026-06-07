Maior estudo sobre colágeno revela o que realmente funciona e o que é mito

O colágeno se tornou um dos suplementos mais populares do mundo, impulsionado por promessas de pele mais jovem, articulações saudáveis e melhor desempenho físico. Agora, a maior análise já realizada sobre o tema buscou separar evidências científicas de estratégias de marketing.

O estudo foi liderado por pesquisadores da Anglia Ruskin University e divulgado pela revista científica Aesthetic Surgery Journal Open Forum. Os cientistas reuniram resultados de pesquisas realizadas em diferentes áreas da saúde para entender, de forma abrangente, quais benefícios realmente podem ser atribuídos à suplementação de colágeno.

O que a pesquisa descobriu?

Os pesquisadores conduziram o que classificam como a primeira meta-análise integrada e meta-regressão abrangendo todas as principais áreas relacionadas ao uso de colágeno. A conclusão foi que alguns benefícios existem, mas estão longe das promessas milagrosas frequentemente associadas ao produto. Entre os resultados mais consistentes, apareceram melhorias na hidratação e elasticidade da pele, além da redução de dor e rigidez em pessoas com osteoartrite.

Outro achado importante foi a relação entre o tempo de uso e os resultados. Segundo a análise, períodos mais longos de suplementação tendem a gerar efeitos mais perceptíveis, especialmente na saúde da pele e das articulações.

Benefícios para o envelhecimento saudável

A revisão também encontrou evidências de ganhos modestos relacionados à massa muscular, à estrutura muscular e aos tendões. Para os autores, esses dados sugerem que o colágeno pode desempenhar um papel complementar no envelhecimento saudável, ajudando a preservar determinadas funções musculoesqueléticas ao longo dos anos. Ainda assim, os efeitos observados foram considerados moderados, não transformadores.

O professor Lee Smith, coautor do estudo, afirmou que a pesquisa reúne "as evidências mais fortes até hoje sobre a suplementação de colágeno".

O que não apresentou resultados convincentes

Se, por um lado, a análise encontrou benefícios em algumas áreas, ela também contestou diversas alegações populares. Segundo os pesquisadores, houve pouca evidência de que o colágeno melhore o desempenho esportivo, acelere a recuperação após exercícios ou reduza significativamente a dor muscular pós-treino. Também não foram observados benefícios relevantes para as propriedades mecânicas dos tendões.

Os autores alertam que o suplemento não deve ser encarado como uma solução rápida para atletas em busca de melhor performance.

A equipe também examinou pesquisas sobre saúde bucal e indicadores cardiometabólicos, incluindo colesterol, pressão arterial e níveis de glicose. Nesses casos, os resultados foram considerados inconsistentes ou insuficientes para permitir conclusões definitivas. Os cientistas destacam que ainda são necessários estudos mais rigorosos para determinar se o colágeno oferece benefícios clínicos relevantes nessas áreas.

A ciência pede mais estudos de qualidade

Embora a análise tenha reunido um enorme volume de evidências, os autores destacam que ainda existem diferenças importantes entre os estudos avaliados, como dosagens utilizadas, tempo de suplementação e formulações dos produtos.

Os pesquisadores observaram ainda que ensaios clínicos mais recentes tendem a apresentar resultados mais robustos, possivelmente devido a avanços nas formulações e à melhoria da qualidade metodológica das pesquisas.

O trabalho reforça uma mensagem que costuma se perder em meio à publicidade do setor: o colágeno não é uma fórmula mágica. A evidência científica mais abrangente já produzida mostra que ele pode oferecer benefícios reais para pele e articulações, especialmente quando utilizado por períodos prolongados. Ao mesmo tempo, derruba promessas exageradas relacionadas ao desempenho esportivo e a diversos outros efeitos amplamente divulgados. Em vez de milagres, a ciência encontrou resultados moderados, mensuráveis e muito mais complexos do que os slogans das embalagens sugerem.