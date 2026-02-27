Warner Bros assina acordo de venda com a Paramount, diz agência

A Warner Bros. Discovery firmou nesta sexta-feira, 27, um acordo com a Paramount Skydance, informou a agência de notícias Reuters. A informação teria sido comunicada pelo diretor de receita e estratégia da companhia, Bruce Campbell, durante uma reunião geral com funcionários.

O acerto ocorre depois que a Netflix decidiu não ampliar sua proposta e sair da disputa pelo estúdio de cinema e TV. Com a desistência da plataforma, prevaleceu a oferta liderada pela empresa comandada por David Ellison.

A proposta vencedora está estimada em aproximadamente US$ 110 bilhões.

Novo conglomerado

A fusão entre Warner Bros. Discovery e Paramount pode resultar na formação de um dos maiores conglomerados de entretenimento do mundo. O portfólio conjunto reuniria marcas como HBO, DC Comics, “Harry Potter” e “Game of Thrones”, além de uma base estimada em cerca de 200 milhões de assinantes.

A operação ainda depende de aprovação do conselho da Warner e de órgãos reguladores nos Estados Unidos e na Europa. Caso avance, o acordo tem potencial para alterar a dinâmica do mercado global de entretenimento e de streaming.

Por que a Paramount saiu vitoriosa desta disputa?

Em um comunicado emitido na tarde desta quinta-feira, a Warner declarou que a nova proposta da Paramount, no valor de US$ 31 por ação, superava o acordo então vigente com a Netflix.

Diante disso, a plataforma de streaming passou a ter quatro dias úteis para apresentar uma contraproposta ou deixar a disputa — cenário que se confirmou após o comunicado da Warner.

A oferta da Paramount atribui à Warner um valor aproximado de US$ 110 bilhões, levando em consideração a dívida da companhia. Já a proposta da Netflix totalizava US$ 83 bilhões e não incluía ativos como CNN e Discovery.

A "briga" entre as companhias de mídia começou em dezembro de 2025, quando a Netflix fechou acordo para adquirir parte dos ativos da Warner, com foco nas operações de estúdio e streaming. Posteriormente, a Paramount apresentou uma proposta rival para comprar a totalidade da empresa, incluindo os canais lineares.

Nesta quinta-feira, a Warner definiu a nova oferta da Paramount como “superior” e estabeleceu prazo para que a Netflix igualasse ou superasse o valor, o que não ocorreu.

“A transação que negociamos criaria valor para os acionistas com um caminho claro para a aprovação regulatória. No entanto, com o preço necessário para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o acordo deixou de ser financeiramente atraente”, declararam os co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, em um comunicado.

A proposta da Paramount mantém o pagamento de US$ 31 por ação, incorpora a dívida da Warner e prevê multa mais elevada em caso de bloqueio por autoridades regulatórias. A medida buscou ampliar a atratividade da oferta junto aos acionistas, segundo informações do Wall Street Journal.

Grandes mudanças no mercado de entretenimento e mídia

A Warner reúne algumas das marcas mais relevantes da indústria do entretenimento, enquanto a Paramount busca ampliar escala para disputar espaço com grupos como Netflix e Disney em um mercado cada vez mais concentrado no streaming.

Diferentemente da proposta apresentada pela Netflix, a oferta da Paramount abrange a totalidade da Warner Bros. Discovery, incluindo ativos como CNN, HBO e demais canais de TV por assinatura.

Se a transação avançar, a família Ellison assumirá o controle de veículos de peso no jornalismo americano, entre eles a CBS News, o programa "60 Minutes" e a CNN. A incorporação dos ativos da Warner também ampliaria a base de assinantes da Paramount e reforçaria sua atuação em cinema, televisão e plataformas digitais.

Além disso, a fusão pode resultar em um grupo com portfólio ampliado, maior capacidade de negociação e mais recursos destinados à produção de conteúdo, segundo analistas consultados pela Bloomberg.

Apesar de a Warner ter classificado a proposta da Paramount como superior à da Netflix, o negócio ainda depende de etapas formais, como aprovação do conselho de administração, assinatura dos contratos definitivos e análise de órgãos reguladores dos Estados Unidos quanto a impactos concorrenciais e concentração no setor de mídia.