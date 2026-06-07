Psicólogos estão tratando pessoas que se apaixonaram por chatbots

O fenômeno ainda é recente, mas já começa a chamar a atenção de especialistas em saúde mental. Psicólogos e pesquisadores vêm relatando um número crescente de pessoas que desenvolveram vínculos emocionais profundos com chatbots, chegando a descrevê-los como relacionamentos amorosos.

O fenômeno tem sido observado em plataformas como Replika e Character.AI, que permitem conversas contínuas e altamente personalizadas com assistentes virtuais.

Em alguns casos, o impacto emocional foi tão significativo que usuários buscaram acompanhamento psicológico para lidar com sentimentos de dependência, rejeição ou luto após mudanças nas plataformas.

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Quando a conversa vira vínculo emocional

Diferentemente dos primeiros chatbots, que respondiam de forma limitada e mecânica, os sistemas atuais são capazes de manter conversas longas, lembrar informações compartilhadas anteriormente e adaptar seu estilo de comunicação ao usuário.

Essa interação contínua pode criar uma sensação de intimidade. Ao longo de semanas ou meses, algumas pessoas passam a utilizar esses sistemas para conversar sobre problemas pessoais, inseguranças, relacionamentos e questões emocionais que normalmente dividiriam com amigos, familiares ou parceiros.

Pesquisadores observam que o fenômeno não acontece apenas por causa da tecnologia. Fatores como isolamento social, solidão, ansiedade e dificuldade de estabelecer conexões humanas podem contribuir para que determinadas pessoas desenvolvam um vínculo mais intenso com esses sistemas.

O caso do Replika

Um dos exemplos mais conhecidos envolve o Replika, aplicativo lançado inicialmente como um chatbot de companhia emocional. Ao longo dos anos, usuários relataram ter desenvolvido relações extremamente próximas com seus assistentes virtuais.

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Em 2023, mudanças na plataforma que limitaram determinados tipos de interação provocaram forte reação da comunidade. Alguns usuários descreveram a experiência como o fim de um relacionamento real. Fóruns online passaram a reunir relatos de tristeza, frustração e até sentimentos semelhantes ao luto.

O episódio chamou a atenção de pesquisadores e profissionais de saúde mental por demonstrar o grau de envolvimento emocional que algumas pessoas haviam construído com a ferramenta.

O papel do Character.AI

Se o Replika ficou conhecido por promover companhia emocional, o Character.AI popularizou outro fenômeno: a possibilidade de conversar com personagens fictícios, celebridades históricas ou perfis criados pelos próprios usuários.

A plataforma cresceu rapidamente ao permitir interações mais abertas e criativas, fazendo com que milhões de pessoas passassem horas conversando com personagens inspirados em livros, filmes, jogos e figuras públicas.

Segundo pesquisas lideradas por Julian De Freitas, da Harvard Business School, sistemas de companhia por IA podem favorecer a criação de vínculos emocionais profundos porque oferecem disponibilidade constante, respostas personalizadas e validação frequente.

O pesquisador descreve esses sistemas como "objetos de hiperapego", capazes de ativar mecanismos psicológicos semelhantes aos observados em relacionamentos humanos.

Nos últimos anos, a plataforma esteve no centro de debates sobre saúde mental após relatos de usuários que desenvolveram forte dependência emocional das conversas.

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O crescimento desses casos levou pesquisadores a estudar como a inteligência artificial está alterando a forma como os seres humanos constroem vínculos afetivos.

O objetivo não é tratar a tecnologia como uma doença, mas compreender como essas experiências impactam comportamento, autoestima, relações sociais e saúde mental.