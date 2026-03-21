'O Assassino do TikTok': o que é verdade na nova série da Netflix

A nova série da Netflix, O Assassino do TikTok, acompanha a história de um jovem que usa as redes sociais — especialmente o TikTok — para atrair vítimas, manipular narrativas e construir uma persona digital que esconde crimes violentos. A produção mistura suspense policial com crítica ao universo dos influenciadores e à cultura da superexposição online.

O título sugestivo e o fato de retratar situações que seriam comuns na vida real acendeu a dúvida no público: afinal, a produção é baseada em fatos reais ou trata-se de ficção inspirada em crimes da vida real?

A série é baseada em um caso real?

Até o momento, a Netflix não confirmou que a história de O Assassino do TikTok retrata um caso específico. A série é apresentada como uma obra de ficção, mas incorpora elementos inspirados em crimes contemporâneos envolvendo redes sociais, catfishing e manipulação digital.

Ainda, o roteiro dialoga com casos reais ocorridos nos Estados Unidos e na Europa, nos quais plataformas digitais foram usadas para enganar vítimas. No entanto, não há confirmação oficial de que o enredo reproduza um episódio criminal específico.

O que é fato e o que é dramatização?

Em relação ao que é real ou não em O Assassino do TikTok:

Uso de redes sociais para atrair vítimas: casos semelhantes já foram registrados por autoridades em diferentes países;

casos semelhantes já foram registrados por autoridades em diferentes países; Construção de identidade falsa online: é estratégia comum em crimes digitais e golpes virtuais. Um caso famoso é o do Shimon Hayut , mundialmente conhecido como o ' Golpista do Tinder' ;

é estratégia comum em crimes digitais e golpes virtuais. Um caso famoso é o do ; Sequência de assassinatos ligados a uma única conta viral: não há casos confirmados, o que dá a entender que é um elemento dramatizado para intensificar a narrativa.

Além disso, a série utiliza recursos típicos do true crime — como linguagem documental e reconstruções detalhadas — o que pode reforçar a percepção de que os fatos ocorreram exatamente como mostrados.