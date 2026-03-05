Fusão de Warner e Paramount pode unir mais de 200 milhões de assinantes

A possível fusão entre Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance pode criar um dos maiores serviços de streaming do mundo ao reunir as plataformas HBO Max e Paramount+.

Segundo David Ellison, CEO da Paramount, a empresa pretende combinar os dois serviços caso a aquisição da Warner Bros. Discovery seja concluída. Em conferência com analistas, o executivo afirmou que o grupo resultante deve reunir mais de 200 milhões de assinantes diretos ao consumidor.

Com base nos números divulgados pelas companhias ao fim de 2025, o total combinado chegaria a cerca de 210,5 milhões de assinantes, somando 78,9 milhões do Paramount+ e 131,6 milhões do ecossistema de streaming da Warner. Mesmo assim, o novo grupo ainda ficaria atrás da Netflix, que informou ter ultrapassado 325 milhões de assinantes globais no fim de 2025.

Ellison afirmou que a expectativa é concluir a aquisição no terceiro trimestre deste ano. A estratégia da Paramount Skydance prevê integrar conteúdo, tecnologia e base de usuários em uma única estrutura para ampliar escala e fortalecer a competitividade no mercado de streaming.

EUA: assinaturas duplicadas são comuns

Nos Estados Unidos, os dados indicam que os serviços já compartilham uma parcela significativa de público. Segundo levantamento da Antenna, empresa de pesquisa especializada em streaming, o Paramount+ tinha 35,8 milhões de assinantes pagantes no país em janeiro de 2026, enquanto a HBO Max somava 27,1 milhões.

A pesquisa mostra que 7,6 milhões de consumidores americanos mantêm as duas assinaturas ao mesmo tempo. Esse contingente representa 27,9% da base da HBO Max e 21,1% dos assinantes do Paramount+.

No total, quase 14% da base combinada das duas plataformas nos EUA já paga pelos dois serviços simultaneamente. Segundo a Antenna, esse nível de sobreposição ajuda a dimensionar o tamanho real que uma plataforma integrada poderia ter, já que parte dos usuários é duplicada entre os serviços.

Mesmo com a possível união, o alcance global das plataformas ainda é menor que o de alguns concorrentes. A Netflix está disponível em cerca de 190 países, enquanto a HBO Max opera em mais de 110 mercados e o Paramount+ em aproximadamente 45.