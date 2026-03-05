Fusão de Warner e Paramount pode unir mais de 200 milhões de assinantes

HBO Max e Paramount+: dados revelam grande interseção entre assinantes das duas plataformas (Jakub Porzycki/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de março de 2026 às 08h06.
A possível fusão entre Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance pode criar um dos maiores serviços de streaming do mundo ao reunir as plataformas HBO Max e Paramount+.
Segundo David Ellison, CEO da Paramount, a empresa pretende combinar os dois serviços caso a aquisição da Warner Bros. Discovery seja concluída. Em conferência com analistas, o executivo afirmou que o grupo resultante deve reunir mais de 200 milhões de assinantes diretos ao consumidor.
Com base nos números divulgados pelas companhias ao fim de 2025, o total combinado chegaria a cerca de 210,5 milhões de assinantes, somando 78,9 milhões do Paramount+ e 131,6 milhões do ecossistema de streaming da Warner. Mesmo assim, o novo grupo ainda ficaria atrás da Netflix, que informou ter ultrapassado 325 milhões de assinantes globais no fim de 2025.
Ellison afirmou que a expectativa é concluir a aquisição no terceiro trimestre deste ano. A estratégia da Paramount Skydance prevê integrar conteúdo, tecnologia e base de usuários em uma única estrutura para ampliar escala e fortalecer a competitividade no mercado de streaming.
Nos Estados Unidos, os dados indicam que os serviços já compartilham uma parcela significativa de público. Segundo levantamento da Antenna, empresa de pesquisa especializada em streaming, o Paramount+ tinha 35,8 milhões de assinantes pagantes no país em janeiro de 2026, enquanto a HBO Max somava 27,1 milhões.
A pesquisa mostra que 7,6 milhões de consumidores americanos mantêm as duas assinaturas ao mesmo tempo. Esse contingente representa 27,9% da base da HBO Max e 21,1% dos assinantes do Paramount+.
No total, quase 14% da base combinada das duas plataformas nos EUA já paga pelos dois serviços simultaneamente. Segundo a Antenna, esse nível de sobreposição ajuda a dimensionar o tamanho real que uma plataforma integrada poderia ter, já que parte dos usuários é duplicada entre os serviços.
Mesmo com a possível união, o alcance global das plataformas ainda é menor que o de alguns concorrentes. A Netflix está disponível em cerca de 190 países, enquanto a HBO Max opera em mais de 110 mercados e o Paramount+ em aproximadamente 45.