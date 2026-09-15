De 'Cabeção' a peão: quem é Sérgio Hondjakoff, de 'A Fazenda 18'?

Sérgio Hondjakoff voltou ao centro das atenções da televisão brasileira. O ator, que ficou conhecido em todo o país ao interpretar o personagem "Cabeção" de "Malhação", está entre os participantes de "A Fazenda 18", que estreou nesta segunda-feira, 14, na Record.

A entrada no reality marca uma nova etapa na carreira do artista, que começou a trabalhar na televisão ainda criança e construiu sua trajetória principalmente em produções para o público jovem.

Como Sérgio Hondjakoff começou a carreira?

Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1984, Sérgio Hondjakoff começou a carreira artística aos quatro anos de idade, quando passou a participar de comerciais.

A primeira experiência na televisão veio aos sete anos, com uma participação em "Escolinha do Professor Raimundo", da Globo. Na produção, ele interpretou o filho do personagem Rolando Lero.

Ainda durante a infância, o ator também participou do "Clube da Criança", programa da extinta TV Manchete, no qual interpretou Chumbinho.

Em 1998, Hondjakoff integrou o elenco da novela "Meu Bem Querer", da Globo. Dois anos depois, viria o papel que mudaria sua trajetória.

O sucesso como "Cabeção" em "Malhação"

Em 2000, Sérgio Hondjakoff entrou para o elenco de "Malhação" como Artur Malta, o "Cabeção".

O personagem rapidamente conquistou espaço na trama e se tornou um dos rostos mais lembrados da novela durante os anos 2000. Hondjakoff permaneceu na produção até 2006.

"Cabeção" era um adolescente com personalidade irreverente e acabou se transformando em uma das principais referências da fase da novela, acompanhada por uma geração de espectadores.

O sucesso em "Malhação" levou o ator a outros trabalhos na televisão. Entre eles, esteve a função de repórter do "Vídeo Show", também da Globo.

Trabalhos depois de "Malhação"

Depois de deixar a novela, Hondjakoff atuou em diferentes projetos. Em 2009, participou de "Bela, a Feia", novela da Record. Anos depois, voltou ao "Vídeo Show" como repórter.

O ator também se aventurou na música. Em 2014, formou uma dupla com o músico Dino Boyer e lançou trabalhos no funk.

Em 2017, Sérgio decidiu morar novamente nos Estados Unidos. Durante o período em Nova York, chegou a trabalhar como caixa de restaurante enquanto buscava novas experiências profissionais.

Sérgio Hondjakoff já participou de reality show

"A Fazenda 18" também não representa a primeira experiência do ator em um reality da Record.

Em 2020, Hondjakoff participou de "Made in Japão", programa apresentado por Sabrina Sato. A atração reunia celebridades em uma competição com provas realizadas no Japão.

Agora, seis anos depois, ele retorna à emissora para disputar um dos principais realities da televisão brasileira.

O período de afastamento da televisão

Nos últimos anos, Sérgio Hondjakoff também passou por um período de afastamento dos grandes trabalhos na televisão.

Em 2022, ele foi internado em uma clínica de reabilitação em Itu, no interior de São Paulo, para tratar a dependência. A internação aconteceu após um período em que familiares e amigos demonstraram preocupação com seu estado.

Em entrevista à Quem, em 2023, o ator explicou que pretendia passar por um processo de reinserção social acompanhado pelo terapeuta. Ele também revelou o desejo de voltar a atuar e de procurar produtores de elenco para futuras oportunidades.

Em 2024, ao gshow, Hondjakoff contou que estava há dois anos sem consumir drogas. Na entrevista, falou sobre os efeitos que o vício teve em sua vida e afirmou que continuava sendo acompanhado por psicólogo, psiquiatra e terapeuta.

Sérgio Hondjakoff em "A Fazenda 18"

Agora, o ator volta aos holofotes em uma nova fase da carreira. Hondjakoff foi selecionado para integrar o elenco de "A Fazenda 18" e vai disputar o prêmio de R$ 2 milhões oferecido ao vencedor da temporada.