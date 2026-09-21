A corrida eleitoral para o governo do Acre aponta um cenário de polarização estreita. Segundo a pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21, a atual governadora Mailza Assis (PP) marca 36% das intenções de voto no primeiro turno. Ela figura em empate técnico com o senador Alan Rick (Republicanos), que pontua 33%, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Na sequência do levantamento estimulado, o atual prefeito da capital, Tião Bocalom (PSDB), aparece com 15%, seguido pelo médico Thor Dantas (PSB), com 9%.

Os candidatos Dr. Luisinho (Agir) e Eudo Raffael (PCB) não registraram pontuação. Entre os entrevistados, 4% indicaram voto nulo ou em branco, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

O cenário de indefinição também marca a intenção de voto espontânea, modelo em que os nomes não são apresentados aos eleitores. Neste recorte, Mailza Assis registra 19% e Alan Rick pontua com 18%. Tião Bocalom foi lembrado por 8% do eleitorado, ao passo que 42% dos acrianos ainda não decidiram sua preferência.

O detalhamento da amostra revela vantagens cruciais para os líderes em diferentes segmentos sociais. Mailza Assis consolida vantagem entre as mulheres, marcando 39% contra 31% do adversário. A candidata também atinge seu melhor desempenho nas regiões do Purus (45%) e do Juruá (42%).

Por outro lado, Alan Rick demonstra resiliência no eleitorado masculino e no principal centro urbano do estado. O candidato do Republicanos lidera em Rio Branco com 34%, contra 29% da atual governadora. Entre os homens, Rick avança numericamente e registra 35%, ante 33% da candidata do PP.

Mailza lidera numericamente o 2º turno

O acirramento entre os líderes se repete nas projeções para uma eventual segunda etapa do pleito. No principal confronto testado pelo instituto, Mailza Assis oscila para 45% contra 42% de Alan Rick. O resultado configura um novo empate técnico no limite da margem estatística, com 7% de votos brancos e nulos.

Nos cenários contra o candidato tucano, ambos os líderes vencem os confrontos com margem folgada. Alan Rick registra 54% das intenções de voto, contra 29% de Tião Bocalom.

Em uma simulação similar envolvendo o executivo estadual, a candidata do PP alcança 53% de preferência do eleitorado, superando os 28% marcados por Bocalom. Em ambos os cenários alternativos, os votos nulos e brancos somam 9%.

Índices de rejeição e avaliação do executivo

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Tião Bocalom lidera a rejeição com 56%. O índice negativo é seguido por Alan Rick (41%), Mailza Assis (36%) e Thor Dantas (31%). Eudo Raffael e Dr. Luisinho acumulam 26% e 22% de resistências, respectivamente.

A pesquisa também mensurou a percepção pública sobre a atual gestão institucional do estado. O trabalho da governadora Mailza Assis é aprovado por 67% dos eleitores acrianos, enquanto 30% desaprovam a administração. A fatia que classifica o governo como ótimo ou bom consolida-se em 43%.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 16 e 19 de setembro, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa não detalhada no documento e está registrado no TSE sob o protocolo AC-01699/2026.