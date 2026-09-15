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De 'Cabeção' a Jônatas Faro: veja quem está no elenco de 'A Fazenda 18'

Reality da Record estreou nesta segunda-feira, 14, com atores, cantores, influenciadores e ex-BBBs entre os confinados

'A Fazenda 18': Adriane Galisteu voltou ao comando do reality, que oferece prêmio de R$ 2,5 milhões ao vencedor (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': Adriane Galisteu voltou ao comando do reality, que oferece prêmio de R$ 2,5 milhões ao vencedor (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10h56.

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A 18ª edição de "A Fazenda" estreou nesta segunda-feira, 14, na Record, com a apresentação de Adriane Galisteu e a revelação dos participantes.

O elenco reúne atores, cantores, influenciadores, jornalistas, empresários e nomes que já passaram por outros realities. Ao todo, 22 participantes foram apresentados como moradores da sede.

O prêmio para o vencedor será de R$ 2,5 milhões.

Quem está em 'A Fazenda 18'?

Entre os nomes mais conhecidos está Sérgio Hondjakoff, que ganhou fama nacional como Cabeção em "Malhação". O ator interpretou Artur Malta durante seis temporadas da novela, entre 2000 e 2006.

Outro destaque é Jônatas Faro. O ator começou na televisão ainda criança, em "Chiquititas", e também passou por "Malhação" e "Cheias de Charme".

A temporada também conta com Jottapê, ator, cantor e influenciador conhecido por trabalhos como "Avenida Brasil" e "Sintonia".

O rapper Thaíde também foi escalado para o elenco, assim como os influenciadores Catherine Bascoy, ex-"De Férias Com o Ex Brasil", e Mayk Leão, conhecido por fazer uma série de stories denunciando supostos OVNIs em sua fazenda, no Paraná.

Ex-'BBB's também estão na disputa

A nova temporada reúne participantes que passaram pelo "Big Brother Brasil".

Lucas Bissoli, do "BBB 22", está entre os confinados. Ele é médico e criador de conteúdo. Tina Calamba, do "BBB 23", também está no elenco. A angolana é modelo e jornalista. Fran Almeida, do "BBB 14", completa o grupo de ex-BBBs que agora disputa o prêmio da Record.

Rikardo Negro, também confirmado no elenco, esteve na Casa de Vidro do "BBB 26" e, posteriormente, na dinâmica do Quarto Branco com outros confinados, mas desistiu da disputa após cerca de 100 horas.

Confira o elenco completo da 'A Fazenda 18'

Confira a relação dos participantes apresentados na estreia:

  • Sérgio Hondjakoff
  • Mônica Fonseca
  • Jônatas Faro
  • Gabriel Torres
  • Rikardo Negro
  • Lucas Bissoli
  • Tina Calamba
  • Fran Almeida
  • Jottapê
  • Maíra Charken
  • Daniel Erthal
  • Renata Del Bianco
  • Thaíde
  • Adryana Ribeiro
  • Darlin Ferrattry
  • Alfredo Amaral
  • Ariela Carasso
  • Catherine Bascoy
  • Mayk Leão
  • Stephanie
  • Murilo Dias
  • Eduarda Braum

A Record também anunciou uma dinâmica inédita chamada "Os Visitantes", com quatro pessoas entrando posteriormente no programa: Ana Bruna Ávila, Igor Monteiro, Giovanna Gold e Renê Thristan. O público poderá decidir se eles permanecem na competição.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.

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